У одесского бизнесмена нашли 16 тыс. биткоинов: это более 19 млрд гривен

Информация попала в реестр судебных решений из-за развода бизнесмена с женой. Ей он оставил ювелирные украшения на сумму 330 тысяч евро, 210 тысяч долларов и 18 миллионов гривен.

Один из одесских бизнесменов в судебном порядке оспорил налоговые обязательства, начисленные ему областным управлением налоговой службы. В ходе судебных прений он предоставил суду данные о разделе имущества с супругой, в которых значилось, что бизнесмен владеет 16 тысячами биткоинов. Соответствующая информация была опубликована в Едином реестре судебных решений Украины.

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Договор о разделе имущества был заключен в 2017 году. Согласно документу, криптовалюту бизнесмен оставил себе, а также наличность в виде 9 тысяч евро и 13 тысяч долларов. Супруге отошли ювелирные украшения на сумму 330 тысяч евро, 210 тысяч долларов и 18 миллионов гривен.

Кроме того, в судебном решении указывается что в том же году одессит заключил сделку по покупке ООО "КП Дюковский парк" за 32,5 миллионов гривен. В 2019 году ООО "КП "Дюковский парк" стало называться ООО "Цегляне". Предприятие фигурировало в журналистском расследовании относительно махинаций при строительстве новостроек в Одессе. Директором и учредителем ООО "Цегляне" сейчас является Артур Буджак. Журналисты ресурса Думская отмечают, что он же вместе с Марией Буджак и Александром Калицуном учредили жилищно-строительный кооператив "Консул", который специализируется на операциях с недвижимостью.

Интересно, что в судебном решении, из-за которого стало известно о криптосостоянии одессита, суд удовлетворил его требования относительно неправомерности начисленных налоговых платежей.

Недавно в мире электронных платежей появилась новая тенденция — преступники стали конвертировать наличные, полученные в результате незаконной деятельности, в криптовалюту через криптоматы. Проблема еще и в том, что такие транзакции очень трудно отследить. В счетной палате США заявили, что криптовалютные киоски, своего рода банкоматы для криптовалют, должны более строго регулироваться из-за риска их использования для торговли людьми и наркотиками.

Ранее Фокус сообщал, что американец майнит криптовалюту при помощи электрокара Tesla и зарабатывает $800 в месяц. Он запустил бесплатное программное обеспечение для майнинга биткойна на Apple Mac mini M1, подключив его к 12-вольтовой розетке, расположенной в центральной консоли электрокара.