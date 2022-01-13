В одеського бізнесмена знайшли 16 тис. біткоїнів: це понад 19 млрд гривень

Інформація потрапила до Реєстру судових рішень через розлучення бізнесмена з дружиною. Їй він залишив ювелірні прикраси на суму 330 тисяч євро, 210 тисяч доларів і 18 мільйонів гривень.

Один з одеських бізнесменів у судовому порядку оскаржив податкові зобов'язання, нараховані йому обласним управлінням податкової служби. У процесі судових дебатів він надав суду дані про поділ майна з дружиною, в яких значилося, що бізнесмен має 16 тисяч біткоїнів. Відповідну інформацію було опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень України.

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Договір про розподіл майна було укладено в 2017 році. Згідно з документом, криптовалюту бізнесмен залишив собі, а також готівку у вигляді 9 тисяч євро та 13 тисяч доларів. Дружина отримала ювелірні прикраси на суму 330 тисяч євро, 210 тисяч доларів і 18 мільйонів гривень.

Крім того, в судовому рішенні зазначається, що в тому ж році одесит уклав угоду з купівлі ТОВ "КП Дюківський парк" за 32,5 мільйони гривень. У 2019 році ТОВ "КП "Дюківський парк" почало називатися ТОВ "Цегляне". Підприємство фігурувало у журналістському розслідуванні щодо махінацій під час будівництва новобудов в Одесі. Директором і засновником ТОВ "Цегляне" зараз є Артур Буджак. Журналісти ресурсу Думська зазначають, що він же разом із Марією Буджак та Олександром Каліцуном заснували житлово-будівельний кооператив "Консул", який спеціалізується на операціях із нерухомістю.

Цікаво, що в судовому рішенні, через яке стало відомо про криптостан одесита, суд задовольнив його вимоги щодо неправомірності нарахованих податкових платежів.

Нещодавно у світі електронних платежів з'явилася нова тенденція — злочинці почали конвертувати готівку, отриману внаслідок незаконної діяльності, у криптовалюту через криптомати. Проблема ще й у тому, що такі транзакції дуже важко відстежити. У рахунковій палаті США заявили, що криптовалютні кіоски, свого роду банкомати для криптовалют, повинні суворо регулюватися через ризик їх використання для торгівлі людьми та наркотиками.

Раніше Фокус повідомляв, що американець майнить криптовалюту за допомогою електрокара Tesla та заробляє $800 на місяць. Він запустив безкоштовне програмне забезпечення для майнінгу біткойну на Apple Mac mini M1, підключивши його до 12-вольтової розетки, розташованої в центральній консолі електрокара.