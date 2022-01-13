Отдали за отдых 80 тысяч грн: туристы в Карпатах подрались с администрацией из-за завтрака (видео)

Приехавшая на место происшествия полиция неожиданно встала на сторону сотрудников отеля и хотела выгнать отдыхающих на улицу.

В одной из гостиниц горнолыжного курорта "Буковель" в Ивано-Франковской области произошел скандал туристов с персоналом отеля, который закончился потасовкой. Как говорится в сюжете программы "Вiкна", конфликт возник после того, как клиенту попросил заменить омлет, который подавали на завтрак.

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Компания киевлян из 8 человек в новогодние праздники решила отдохнуть в Буковели и остановилась в отеле с высоким рейтингом. За проживание и завтраки молодые люди заплатили 80 тыс. гривен.

[ + – ] Киевляне остановились в отеле с высоким рейтингом

Утром первого дня за завтраком одна из девушек попросила заменить ей омлет, который ей не понравился, на что администратор гостиницы ответила, что никто ничего менять не собирается.

"То, что вам не понравился омлет, это ваши проблемы. Я его пробую каждое утро и мне все нравится". Развернулась и ушла. А я ей крикнула "б**дь, овца тупая" , – рассказала пострадавшая.

После этих слов между администратором отеля и недовольным клиентом началась драка, в которую ввязались парни киевлянок и трое мужчин, предположительно работники гостиницы.

На этом конфликт не закончился. После потасовки администрация отеля решила выселить недовольных гостей без возврата денег. Как оказалось, компания проплатила отдых частично банковским переводом и частично наличными, однако чек об оплате им не дали.

В ответ киевляне вызвали полицию, которая по приезду неожиданно, по словам одной из потерпевших, встала на сторону сотрудников отеля.

"Почему вы здесь стоите? Десять минут — собирайте вещи и на вылет!" — процитировала слова правоохранителей одна из участниц конфликта.

Отдыхающие вызвали еще один наряд и написали заявление в полицию, это же сделали и сотрудники отеля. По словам журналистов, в итоге киевлян не выселили, и они все же отбыли свой отдых в гостинице.

Как прокомментировали конфликт администрация отеля и полиция?

Как сообщает издание Big Kyiv, администрация отеля отказалась от каких-либо комментариев. Об инциденте в Буковели также пока не сообщают и в полиции Ивано-Франковской области.

Адвокат Анна Коновалова. комментируя данное происшествие, посоветовала всегда переводить устные договоренности в бумажную форму, или в случае денежного перевода на банковскую карту, всегда указывать назначение платежа. По ее словам, эти действия станут доказательством в случае возникновения спорных ситуаций или конфликтов.

Ранее сообщалось, что на пляже в Бердянске между отдыхающими завязалась драка. Причиной конфликта стали медузы — одни отдыхающие выбрасывали их на берег, другие решили защищать морских животных.