Віддали за відпочинок 80 тисяч грн: туристи в Карпатах побилися з адміністрацією через сніданок (відео)

Поліція, що приїхала на місце події, несподівано стала на бік співробітників готелю та хотіла вигнати відпочивальників на вулицю.

В одному з готелів гірськолижного курорту "Буковель" в Івано-Франківській області стався скандал туристів із персоналом готелю, який закінчився бійкою. Як ідеться в сюжеті програми "Вiкна", конфлікт виник після того, як клієнт попросив замінити омлет, який подавали на сніданок.

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Компанія киян із 8 осіб у новорічні свята вирішила відпочити в Буковелі та зупинилася в готелі з високим рейтингом. За проживання та сніданки молоді люди заплатили 80 тис. гривень.

[ + – ] Кияни зупинилися в готелі з високим рейтингом

Уранці першого дня за сніданком одна з дівчат попросила замінити їй омлет, який не сподобався, на що адміністратор готелю відповіла, що ніхто нічого міняти не збирається.

"Те, що вам не сподобався омлет, це ваші проблеми. Я його пробую щоранку, і мені все подобається". Розвернулась і пішла. А я їй крикнула "б**дь, вівця тупа", — розповіла постраждала.

Після цих слів між адміністратором готелю та незадоволеним клієнтом почалася бійка, в яку вплуталися хлопці киянок і троє чоловіків, імовірно, працівники готелю.

На цьому конфлікт не скінчився. Після бійки адміністрація готелю вирішила виселити незадоволених гостей без повернення грошей. Як виявилося, компанія проплатила відпочинок частково банківським переказом і частково готівкою, проте чек про оплату їм не дали.

У відповідь кияни викликали поліцію, яка після приїзду несподівано, за словами однієї з потерпілих, стала на бік співробітників готелю.

"Чому ви тут стоїте? Десять хвилин — збирайте речі й на виліт!" — процитувала слова правоохоронців одна з учасниць конфлікту.

Відпочивальники викликали ще один наряд і написали заяву в поліцію, це ж зробили й співробітники готелю. За словами журналістів, у результаті киян не виселили, і вони все ж таки відбули свій відпочинок у готелі.

Як прокоментували конфлікт адміністрація готелю та поліція?

Як повідомляє видання Big Kyiv, адміністрація готелю відмовилася від будь-яких коментарів. Про інцидент у Буковелі також не повідомляють і в поліції Івано-Франківської області.

Адвокат Анна Коновалова, коментуючи цю подію, порадила завжди переводити усні домовленості в паперову форму або в разі грошового переказу на банківську картку завжди вказувати призначення платежу. За її словами, ці дії стануть доказом у разі виникнення спірних ситуацій чи конфліктів.

Раніше повідомлялося, що на пляжі в Бердянську між відпочивальниками почалася бійка. Причиною конфлікту стали медузи: одні відпочивальники викидали їх на берег, інші вирішили захищати морських тварин.