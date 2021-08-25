У Бердянську відпочивальники побилися через медуз (відео)

Конфлікт виник через те, що туристи почали викидати медуз на берег, що не сподобалося іншим відпочивальникам.

У Бердянську на пляжі Верхова відпочивальники влаштували бійку в морі через медуз, повідомляє у Facebook спільнота "Новини Бердянська".

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Причиною бійки стало те, що частина туристів викидала медуз на берег, інші люди почали захищати цих морських тварин.

Очевидці стверджують, що словесна суперечка між відпочивальниками закінчилася масовою бійкою. При цьому люди не реагували на зауваження інших на пляжі і продовжували з'ясовувати стосунки.

При цьому в бійці брали участь як чоловіки, так і жінки.

[ + – ] Інцидент у Бердянську

Нагадаємо, на одному з пляжів Кирилівки Запорізької області туристка провалилася в яму з мертвими медузами.

Також повідомлялося, що на пляжах Бердянська, крім величезної кількості медуз, з'явилася нова проблема — тонни зелених водоростей.

Учені стверджують, що у сплеску чисельності медуз в Азовському і Чорному морях мінімум три причини. Фокус дізнавався, що чекає в наступному курортному сезоні туристів, які захочуть відпочити в Кирилівці чи Бердянську.