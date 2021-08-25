В Бердянске отдыхающие подрались из-за медуз (видео)

Конфликт возник из-за того, что туристы начали выбрасывать медуз на берег, что не понравилось другим отдыхающим.

В Бердянске на пляже Верховой отдыхающие устроили потасовку в море из-за медуз, сообщает в Facebook сообщество "Новости Бердянска".

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Причиной драки стало то, что часть туристов выбрасывала медуз на берег, другие люди начали защищать этих морских животных.

Очевидцы утверждают, что словесная перебранка между отдыхающими закончилась массовой дракой. При этом дерущиеся не реагировали на замечания других людей на пляже и продолжали выяснять отношения.

При этом в потасовке участвовали как мужчины, так и женщины.

[ + – ] Инцидент в Бердянске

Напомним, на одном из пляжей Кирилловки Запорожской области туристка провалилась в яму с мертвыми медузами.

Также сообщалось, что на пляжах Бердянска кроме огромного количества медуз появилась новая проблема – тонны зеленых водорослей.

Ученые утверждают, что у всплеска численности медуз в Азовском и Черном морях минимум три причины. Фокус узнавал, что ждет в следующем курортном сезоне туристов, которые захотят отдохнуть в Кирилловке или Бердянске.