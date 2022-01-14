Газ для населения может подорожать после мая 2022 года

До конца отопительного сезона граждан от скачков цен на "голубое топливо" защищают годовые контракты. Что будет дальше?

С мая 2021 года физлиц — потребителей газа по умолчанию перевели на "годовые тарифы" с фиксированной ценой. Поэтому, несмотря на рекордно высокие цены на мировом рынке газа, нынешней зимой гражданам не стоит опасаться повышения тарифов. Однако эксперты предупреждают, что это может произойти уже с 1 мая 2022 года, когда поставщики газа должны будут сообщить потребителям новые годовые цены.

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По мнению экспертов "Лиги антитраста", новый годовой тариф, который будет действовать до мая 2023 года, зависит от колебаний на рынке газа в Европе и Украине, а также от желания и финансовых возможностей действующей власти продолжать популистическую тарифную политику. Ведь без государственного вмешательства граждане уже сейчас платили бы за газ не менее 30 грн за кубометр. К слову, месячные тарифы отдельных поставщиков в январе 2022 года действительно составляют 30-57 грн за кубометр и более.

Впрочем, в начале января газ на европейских рынках подешевел до $1000 за тыс. кубометров и ниже, тогда как в 20-ых числах декабря цены на "голубое топливо" зафиксировали абсолютный рекорд — свыше $2000 за тысячу кубометров. То есть, еще есть надежда на стабилизацию ценовой ситуации. Кроме этого, по мнению Юрия Корольчука, сооснователя Фонда энергетических стратегий, на тарифы на газ для населения будут влиять продажи на бирже газа государственной компании "Укргазвидобування" (входит в группу "Нафтогаз"), и за счет этого цена с мая 2022 года сохранится на текущем уровне или даже снизится.

Напомним, на госкомпанию "Укргазвидобування" приходится около 70% общего объема добываемого в Украине газа. Этот ресурс государство обязывает продавать по цене ниже рыночной, чтобы обеспечить потребности уязвимых категорий потребителей. Подробнее о добыче газа в Украине и ситуации в компании "Укргазвидобування" Фокус уже писал в одной из публикаций.

Детальнее о будущих тарифах на газ, электроэнергию, отопление, горячую и холодную воду читайте в свежем выпуске журнала Фокус, а вскоре и на сайте.