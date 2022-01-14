Газ для населення може подорожчати після травня 2022 року

До кінця опалювального сезону громадян від стрибків цін на "блакитне паливо" захищають річні контракти. Що буде далі?

Із травня 2021 року фізосіб-споживачів газу за умовчанням перевели на "річні тарифи" з фіксованою ціною. Тому, незважаючи на рекордно високі ціни на світовому ринку газу, цієї зими громадянам не варто побоюватися підвищення тарифів. Проте експерти попереджають, що це може статися вже з 1 травня 2022 року, коли постачальники газу мають повідомити споживачам нові річні ціни.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

На думку експертів "Ліги антитрасту", новий річний тариф, який діятиме до травня 2023 року, залежить від коливань на ринку газу в Європі й Україні, а також від бажання та фінансових можливостей чинної влади продовжувати популістичну тарифну політику. Адже без державного втручання громадяни вже зараз платили б за газ щонайменше 30 грн за кубометр. До речі, місячні тарифи окремих постачальників у січні 2022 року справді становлять 30-57 грн за кубометр і більше.

Утім на початку січня газ на європейських ринках подешевшав до $1000 за тис. кубометрів і нижче, тоді як у 20 числах грудня ціни на "блакитне паливо" зафіксували абсолютний рекорд — понад $2000 за тисячу кубометрів. Тобто ще є надія на стабілізацію цінової ситуації. Крім цього, на думку Юрія Корольчука, співзасновника Фонду енергетичних стратегій, на тарифи на газ для населення впливатимуть продажі на біржі газу державної компанії "Укргазвидобування" (входить до групи "Нафтогаз"), і за рахунок цього ціна з травня 2022 року збережеться на поточному рівні або навіть знизиться.

Нагадаємо, на держкомпанію "Укргазвидобування" припадає близько 70% загального обсягу газу, що видобувається в Україні. Цей ресурс держава зобов'язує продавати за ціною, нижчою від ринкової, щоб забезпечити потреби вразливих категорій споживачів. Докладніше про видобуток газу в Україні та ситуацію в компанії "Укргазвидобування" Фокус уже писав в одній із публікацій.

Детальніше про майбутні тарифи на газ, електроенергію, опалення, гарячу та холодну воду читайте у свіжому випуску журналу Фокус, а незабаром і на сайті.