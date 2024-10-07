В 2025 році за доставку газу прийдеться заплатити більше: кого це стосується

Журналісти зазначають, що тариф залежатиме від того, який об'єм газу використав споживач в період з жовтня 2023-го до вересня 2024 року.

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З 1 січня 2025 року споживачам в Україні перерахують вартість доставки газу, при цьому в нових платіжках враховуватимуть споживання за газовий рік із жовтня 2022-го до кінця вересня 2023-го. Суми в тарифах будуть різними не через зміну тарифу, а через зміну об'ємів споживання — ті, в кого зросло споживання, більше платитимуть за доставку блакитного палива, повідомляє OBOZ.UA.

Збільшення вартості доставки газу з 2025 року: кого це стосується

В матеріалі зазначається, що з 1 травня 2025-го вартість доставки газу збільшиться для тих, хто за минулий газовий рік використав більше, ніж за газовий рік 2022-2023. Ті, хто скоротив споживання, зможуть платити за блакитне паливо менше.

Загалом до кінця воєнного стану тариф на газ та на його доставку має бути незмінним. В наступному році будуть діяти ці ж тарифи, що і зараз, а рішення розділити тариф на кілька складових ухвалене ще декілька років тому. Тоді це пояснили прагненням розділити компанії, які обслуговують мережі та які продають газ для того, щоб мати можливість обирати постачальника газу.

Однак після початку повномасштабної війни "Нафтогаз" отримав 98% ринку постачання блакитного палива для населення. Тому зараз українці купують у національної компанії газ за тим тарифом, який визначив уряд.

Як буде здійснюватись перерахування тарифу на газ

В Україні платять за доставку того об'єму газу, який витратили за попередній газовий рік: з 1 жовтня по 30 вересня. Тому у 2025 році українці будуть платити залежно від об'ємів споживання з жовтня 2023-го до вересня 2024-го. Важливо вчасно подавати показники газових лічильників, інакше будуть використані усереднені показники, які можуть бути вищі за об'єми фактичного споживання.

Важливо пам'ятати, що є мінімальний об'єм використання газу. Зокрема, при наявності лише газової плити за рік нарахують щонайменше 39 кубів доставки газу навіть в тому разі, якщо газ не споживався взагалі.

"За основу для розрахунку мінімальної вартості послуг з доставки береться обсяг газу, який визначається Оператором ГРМ, виходячи з фактичного обсягу спожитого клієнтами палива у минулий газовий рік… Зазначимо, що мінімальну плату за доставку природного газу затверджено для таких категорій споживачів: нові споживачі та/або домогосподарства, що мають період споживання природного газу менший за дев'ять місяців; домогосподарства, які тривалий час не користувались газом, зокрема яким припинено розподіл газу шляхом опломбування", – пояснили в "Газорозподільних мережах".

Від чого залежить тариф на газ

В областях тариф на газ відрізняється. Наприклад, у Чернівецькій області за доставку кожного кубометру газу доведеться платити 2,388 грн, а в Києві за доставку такого самого об'єму газу мешканцю Києва доведеться платити значно менше.

Все залежить від розміру мережі та кількості населення: чим більші мережі й чим менше споживачів, тим вищий тариф. З цієї причини в Києві найнижчий тариф на доставку блакитного палива. Менш як дві гривні за куб також платять у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській областях, в інших регіонах доведеться платити понад 2 грн за куб.

"Плата за розподіл газу використовується на обслуговування та утримання газових мереж, роботу аварійно-диспетчерської служби, оплату праці фахівців, які щодня підтримують роботу газопроводів на належному рівні. Крім того, "Вінницягаз" інвестує в реконструкцію і модернізацію газових мереж", – пояснили у "Вінницягаз".

Раніше Фокус писав, як українці можуть платити за газ на 20% менше. Також нагадаємо, що в Україні відбувались перевірки газового обладнання.