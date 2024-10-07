В 2025 году за доставку газа придется заплатить больше: кого это касается

Журналисты отмечают, что тариф будет зависеть от того, какой объем газа использовал потребитель в период с октября 2023-го по сентябрь 2024 года.

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С 1 января 2025 года потребителям в Украине пересчитают стоимость доставки газа, при этом в новых платежках будут учитывать потребление за газовый год с октября 2022-го до конца сентября 2023-го. Суммы в тарифах будут разными не из-за изменения тарифа, а из-за изменения объемов потребления — те, у кого выросло потребление, больше будут платить за доставку голубого топлива, сообщает OBOZ.UA.

Увеличение стоимости доставки газа с 2025 года: кого это касается

В материале отмечается, что с 1 мая 2025-го стоимость доставки газа увеличится для тех, кто за прошлый газовый год использовал больше, чем за газовый год 2022-2023. Те, кто сократил потребление, смогут платить за голубое топливо меньше.

В целом до конца военного положения тариф на газ и на его доставку должен быть неизменным. В следующем году будут действовать эти же тарифы, что и сейчас, а решение разделить тариф на несколько составляющих принято еще несколько лет назад. Тогда это объяснили стремлением разделить компании, которые обслуживают сети и которые продают газ для того, чтобы иметь возможность выбирать поставщика газа.

Однако после начала полномасштабной войны "Нафтогаз" получил 98% рынка поставок голубого топлива для населения. Поэтому сейчас украинцы покупают у национальной компании газ по тому тарифу, который определило правительство.

Как будет осуществляться перечисление тарифа на газ

В Украине платят за доставку того объема газа, который потратили за предыдущий газовый год: с 1 октября по 30 сентября. Поэтому в 2025 году украинцы будут платить в зависимости от объемов потребления с октября 2023-го по сентябрь 2024-го. Важно вовремя подавать показания газовых счетчиков, иначе будут использованы усредненные показатели, которые могут быть выше объемов фактического потребления.

Важно помнить, что есть минимальный объем использования газа. В частности, при наличии только газовой плиты за год начислят не менее 39 кубов доставки газа даже в том случае, если газ не потреблялся вообще.

"За основу для расчета минимальной стоимости услуг по доставке берется объем газа, который определяется Оператором ГРМ, исходя из фактического объема потребленного клиентами топлива в прошлый газовый год... Отметим, что минимальная плата за доставку природного газа утверждена для таких категорий потребителей: новые потребители и/или домохозяйства, имеющие период потребления природного газа меньше девяти месяцев; домохозяйства, которые длительное время не пользовались газом, в частности которым прекращено распределение газа путем опломбирования", — пояснили в "Газораспределении".

От чего зависит тариф на газ

В областях тариф на газ отличается. Например, в Черновицкой области за доставку каждого кубометра газа придется платить 2,388 грн, а в Киеве за доставку такого же объема газа жителю Киева придется платить значительно меньше.

Все зависит от размера сети и количества населения: чем больше сети и чем меньше потребителей, тем выше тариф. По этой причине в Киеве самый низкий тариф на доставку голубого топлива. Менее двух гривен за куб также платят в Волынской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областях, в остальных регионах придется платить более 2 грн за куб.

"Плата за распределение газа используется на обслуживание и содержание газовых сетей, работу аварийно-диспетчерской службы, оплату труда специалистов, которые ежедневно поддерживают работу газопроводов на должном уровне. Кроме того, "Винницагаз" инвестирует в реконструкцию и модернизацию газовых сетей", — пояснили в "Винницагаз".

Ранее Фокус писал, как украинцы могут платить за газ на 20% меньше. Также напомним, что в Украине проходили проверки газового оборудования.