Один з останніх покупців: австрійська компанія арештувала російський газ на 230 млн євро, — ЗМІ

Джерела Reuters повідомляють, що вперше клієнт з ЄС не заплатив "Газпрому" за поставку газу. "Газпром" своєю чергою припинив постачання до австрійської компанії.

Нафтогазова компанія OMV в Австрії конфіскувала російський газ на 230 мільйонів євро після того, як виграла в Німеччині арбітраж проти "Газпрому" через нерегулярні поставки до німецького підрозділу. Російська компанія зокрема назвала це несплатою та припинила постачання газу, хоча угода з OMV була розрахована до 2040 року, пише Reuters, посилаючись на свої джерела.

Російський "Газпром" понад 50 років постачав газ австрійській OMV. Після повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році ця компанія лишалася одним із небагатьох покупців російського газу в Європі.

13 листопада OMV повідомила, що виграла в Німеччині арбітраж проти "Газпрому" на суму 230 мільйонів євро. Позивалися австрійці через нерегулярні постачання до німецького підрозділу. У компанії оголосили, що вживатимуть заходів для примусового стягнення суми з рахунків "Газпрому". Через три дні "Газпром" припинив постачати газ OMV.

Близькі до "Газпрому" та "OMV" джерела розповіли, що австрійська компанія, керуючись рішенням арбітражу, заарештувала поставки газу за жовтень на 230 мільйонів євро, пишуть журналісти. Одне з джерел, близьких до "Газпрому", зазначило, що вперше клієнт з Європейського Союзу не заплатив російській компанії за газ, і "Газпром" розцінює арешт газу як несплату, й тому поставки наразі зупинилися.

Якщо Україна, як планує, розірве угоду про транзит російського газу в січні наступного року, конфіскація газу замість оплати за арбітражним рішенням є для OMV останнім шансом отримати компенсацію, повідомило авторам матеріалу близьке до австрійської компанії джерело.

Джерело, близьке до OMV, повідомило, що воно розглядає затримання Газпромом поставок газу на жовтень замість арбітражного рішення як останній шанс зробити це, якщо Україна, яка планує розірвати угоду про транзит російського газу через свою територію наступного року, припинить потік російського газу. в січні.

Також джерела зазначили, що OMV купувала газ у Росії з 1968 року. Останні дії австрійської компанії свідчать про те, що попри укладений до 2040 року контракт вона шукає шляхи повністю відмовитися від закупівель газу в "Газпрому". Одне з джерел повідомило, що припинення постачання російського газу минулого тижня дає OMV підстави звинувачувати "Газпром" у порушенні контракту.

У "Газпромі" коментувати ситуацію відмовилися, говорять журналісти. У пресслужбі OMV підтвердили, що постачання від "Газпрому" припинилися і в австрійській компанії не очікують їхнього відновлення.

Раніше про арешт газу OMV і несплату за поставлений "Газпромом" газ у жовтні не повідомлялося, зазначають у Reuters

Нагадаємо, 19 листопада іноземні видання писали про перше випробування супертурбіни HyflexPower, яка покладе край газу з Росії. Повідомлялося, що проєкт працюватиме на відновлюваному водні та буде здатен забезпечити енергією всі європейські країни.

Крім того, 13 листопада ЗМІ повідомляли, що один із найбільших газових заводів РФ Arctic LNG 2 майже зупинився через санкції Заходу. У перші дні листопада він видобував 0,4 млн кубометрів газу на день, що стало мінімальним показником за останній рік.