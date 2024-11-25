Один из последних покупателей: австрийская компания арестовала российский газ на 230 млн евро, — СМИ

Источники Reuters сообщают, что впервые клиент из ЕС не заплатил "Газпрому" за поставку газа. "Газпром" в свою очередь прекратил поставки в австрийскую компанию.

Нефтегазовая компания OMV в Австрии конфисковала российский газ на 230 миллионов евро после того, как выиграла в Германии арбитраж против "Газпрома" из-за нерегулярных поставок в немецкое подразделение. Российская компания в свою очередь назвала это неуплатой и прекратила поставки газа, хотя соглашение с OMV было рассчитано до 2040 года, пишет Reuters, ссылаясь на свои источники.

Российский "Газпром" более 50 лет поставлял газ австрийской OMV. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году эта компания оставалась одним из немногих покупателей российского газа в Европе.

13 ноября OMV сообщила, что выиграла в Германии арбитраж против "Газпрома" на сумму 230 миллионов евро. Судились австрийцы из-за нерегулярных поставок в немецкое подразделение. В компании объявили, что будут принимать меры для принудительного взыскания суммы со счетов "Газпрома". Через три дня "Газпром" прекратил поставлять газ OMV.

Близкие к "Газпрому" и "OMV" источники рассказали, что австрийская компания, руководствуясь решением арбитража, арестовала поставки газа за октябрь на 230 миллионов евро, пишут журналисты. Один из источников, близких к "Газпрому", отметил, что впервые клиент из Европейского Союза не заплатил российской компании за газ, и "Газпром" расценивает арест газа как неуплату, и поэтому поставки пока остановились.

Если Украина, как планирует, разорвет соглашение о транзите российского газа в январе следующего года, конфискация газа вместо оплаты по арбитражному решению является для OMV последним шансом получить компенсацию, сообщил авторам материала близкий к австрийской компании источник.

Источник, близкий к OMV, сообщил, что оно рассматривает задержание Газпромом поставок газа на октябрь вместо арбитражного решения как последний шанс сделать это, если Украина, которая планирует разорвать соглашение о транзите российского газа через свою территорию в следующем году, прекратит поток российского газа. в январе.

Также источники отметили, что OMV покупала газ у России с 1968 года. Последние действия австрийской компании свидетельствуют о том, что несмотря на заключенный до 2040 года контракт она ищет пути полностью отказаться от закупок газа у "Газпрома". Один из источников сообщил, что прекращение поставок российского газа на прошлой неделе дает OMV основания обвинять "Газпром" в нарушении контракта.

В "Газпроме" комментировать ситуацию отказались, говорят журналисты. В пресс-службе OMV подтвердили, что поставки от "Газпрома" прекратились и в австрийской компании не ожидают их возобновления.

Ранее об аресте газа OMV и неуплате за поставленный "Газпромом" газ в октябре не сообщалось, отмечают в Reuters

Напомним, 19 ноября иностранные издания писали о первом испытании супертурбины HyflexPower, которая положит конец газу из России. Сообщалось, что проект будет работать на возобновляемом водороде и будет способен обеспечить энергией все европейские страны.

Кроме того, 13 ноября СМИ сообщали, что один из крупнейших газовых заводов РФ Arctic LNG 2 почти остановился из-за санкций Запада. В первые дни ноября он добывал 0,4 млн кубометров газа в день, что стало минимальным показателем за последний год.