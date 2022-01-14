В Днепре лабрадор выпил бутылку коньяка и попал в ветклинику с похмельем (фото, видео)

По информации журналистов, пес выгрыз пробку с бутылки и выпил ее содержимое, пока в комнате никого не было. Ветеринары промыли собаке желудок и поставили капельницу.

В Днепре лабрадор по кличке Харви напился спиртного и попал из-за этого к ветеринарам, сообщает 34.ua.

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Во время новогоднего застолья, когда в комнате никого не было, он опрокинул бутылку с коньяком со стола, выгрыз пробку и выпил все содержимое.

По началу пес чувствовал себя нормально, но утром хозяева начали бить тревогу. У него началось похмелье, нарушилась координация движений, а на прогулке лабрадор не смог сходить в туалет. Когда Харви вернулся домой у него началась рвота.

Собаку отвезли в ветклинику, где специалисты промыли ему желудок. Сейчас с животным все в порядке.

Ранее сообщалось о советах ветеринаров, которые рассказали об опасности фейерверков для животных и как уберечь питомцев от плохих последствий.

Напомним, в итальянском городе Больцано кот застрял в стене хозяйственной пристройки. Животное удалось спасти.