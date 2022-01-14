У Дніпрі лабрадор випив пляшку коньяку та потрапив у ветклініку з похміллям (фото, відео)

За інформацією журналістів, пес вигриз корок із пляшки та випив її вміст, поки в кімнаті нікого не було. Ветеринари промили собаці шлунок і поставили крапельницю.

У Дніпрі лабрадор на прізвисько Харві напився спиртного й через це потрапив до ветеринарів, повідомляє 34.ua.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Під час новорічного застілля, коли в кімнаті нікого не було, він перекинув пляшку з коньяком зі столу, вигриз пробку та випив увесь вміст.

Спочатку пес почувався нормально, але вранці господарі почали бити на сполох. У нього почалося похмілля, порушилася координація рухів, а на прогулянці лабрадор не зміг сходити в туалет. Коли Харві повернувся додому, у нього почалося блювання.

Собаку відвезли до ветклініки, де фахівці промили йому шлунок. Зараз із твариною все гаразд.

Раніше повідомлялося про поради ветеринарів, які розповіли про небезпеку феєрверків для тварин і як уберегти вихованців від поганих наслідків.

Нагадаємо, в італійському місті Больцано кіт застряг у стіні господарської прибудови. Тварину вдалося врятувати.