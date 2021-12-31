Чим небезпечні феєрверки для собак і як уберегти домашніх вихованців: поради ветеринарів

Підготувати тварину до стресу, пов'язаного зі святковими салютами, неможливо. Проте є кілька способів зберегти життя та здоров'я улюбленця.

Щороку під час новорічних свят домашні вихованці, переважно собаки, страждають від вибухів петард та феєрверків. Через переляк, спричинений гучними звуками, тварини можуть тікати від своїх господарів і навіть потрапити під колеса автомобіля. У зв’язку з цим столичні ветеринари розповіли, яких порад слід дотримуватися, щоб собаки не постраждали під час святкування, передає прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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За словами фахівців, підготувати вихованця до стресу, викликаного феєрверками, неможливо, оскільки гучних звуків може злякатися навіть собака, що пройшов дресирування.

Проте є кілька порад, які допоможуть захистити тварину у цей період:

Вигулюйте вихованця подалі від місць масових святкових заходів;

Гуляйте з собакою вранці або вдень, тому що в цей час доби шансів, що тварина злякається через салют, набагато менше;

Не пускайте собаку надвір без повідка. Якщо домашній улюбленець злякався вибуху, тримайте його міцно, обійміть і спробуйте заспокоїти;

Проконсультуйтеся з ветеринаром з приводу заспокійливих препаратів, які можуть допомогти вашому собаці.

Крім цього експерти наголосили, що піротехніка несе небезпеку не лише для собак, а й для птахів — вони через шок втрачають орієнтацію у просторі, врізаються в машини, дерева, будівлі та можуть травмуватися чи загинути.

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