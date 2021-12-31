Чем опасны фейерверки для собак и как уберечь домашних питомцев: советы ветеринаров

Подготовить животное к стрессу, связанному с праздничными салютами, невозможно. Однако есть несколько способов сохранить жизнь и здоровье любимца.

Каждый год во время новогодних праздников домашние питомцы, в основном собаки, страдают от взрывов петард и фейерверков. Из-за испуга, вызванного громкими звуками, животные могут убегать от своих хозяев и даже попасть под колеса автомобиля. В связи с этим столичные ветеринары рассказали, каких советов следует придерживаться, чтобы собаки не пострадали во время празднования, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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По словам специалистов, подготовить питомца к стрессу, вызванному фейерверками, невозможно, так как громких звуков может испугаться даже собака, прошедшая дрессировку.

Однако есть несколько советов, которые помогут защитить животное в этот период:

Выгуливайте питомца подальше от мест массовых праздничных мероприятий;

Гуляйте с собакой утром или днем, так как в это время суток шансов, что животное испугается из-за салюта, намного меньше;

Не пускайте собаку на улицу без поводка. В случае, если домашний любимец испугался взрыва, держите его крепко, обнимите и попытайтесь успокоить;

Проконсультируйтесь с ветеринаром по поводу успокаивающих препаратов, которые могут помочь вашей собаке.

Помимо этого эксперты подчеркнули, что пиротехника несет опасность не только для собак, но и для птиц — они из-за шока теряют ориентацию в пространстве, врезаются в машины, деревья, здания и могут травмироваться или погибнуть.

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