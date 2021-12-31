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Украинцы назвали самый желаемый подарок на Новый год. И это не деньги

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Фото: РИА Новости | Украинцы рассказали, какой подарок хотели бы получить на Новый год

Среди перечисленных опрошенными вариантов были поздравления от детей и внуков, здоровье, мир, различные гаджеты и даже балалайка.

Больше всего украинцы хотели бы получить в подарок на Новый год романтическое путешествие и автомобиль. Каждый десятый гражданин в качестве желаемого презента к этому празднику назвал деньги. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 3 по 11 декабря среди 2 тысяч человек.

По данным социологов, если в годы до пандемии коронавируса на первом месте в ТОПе желаемых подарков были деньги, причем с большим отрывом от других вариантов, то теперь эта опция занимает лишь третью строчку рейтинга.

Так, в подарок на Новый год украинцы хотели бы получить:

  • Романтическое путешествие — 18,4% опрошенных;
  • Автомобиль, аксессуары к автомобилю — 11,7%;
  • Деньги — 10,1%;
  • Мобильный телефон, электронную книгу, другой гаджет — 9,2%;
  • Бытовую технику — 6,6%;
  • Компьютер, планшет — 5,2%;
  • Туалетную воду, духи, косметику — 4,4%;
  • Конфеты, цветы — 2,7%;
  • Подарок ручной работы — 2,4%;
  • Домашнее животное — 1,8%;
  • Елочная игрушка, украшение — 1,7%;
  • Ювелирное украшение — 1,4%;
  • Предмет одежды, обуви — 1,2%.

В КМИС также отметили, что в романтическое путешествие хотели бы отправиться 20% женщин и 17% мужчин. При этом, чтобы им подарили домашнее животное, хотели бы больше представителей мужского пола, чем женского — 2,4% против 1,3%.

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Результаты опроса КМИС

Вариант "другое" выбрали 13,1% респондентов, никакого подарка не хотели бы получить 4,1% опрошенных. 0,5% украинцев, принявших участие в опросе, признались, что подарки на Новый год им не дарят вовсе.

Выбирая не перечисленный в анкете вариант, опрошенные могли указать свой. Мир и здоровье были наиболее частыми ответами респондентов. Также участники исследования называли такие опции, как поздравления от детей и внуков или их приезд в гости, книга, балалайка, большая шоколадка, двухцилиндровый мопед, набор красок для живописи, поцелуй от супруги, "сабля атамана Сирка Ивана" и "чтобы все те, кто мутит воду в Украине, отправились к черту за поребрик".

Что касается различий по возрасту, то романтическое путешествие хотели бы получить в подарок большинство опрошенных от 18 до 59 лет. Респонденты возрастом 60-69 лет чаще всего выбирали вариант "другое", а опрошенные из категории 70+ в качестве наиболее желаемого подарка назвали мобильный телефон или другой гаджет.

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Результаты опроса КМИС

Опрос был проведен КМИС методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

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Также Фокус писал, что этот Новый год в поездах встретят тысячи украинцев. При этом большинство граждан предпочитают оставаться на этот праздник дома.