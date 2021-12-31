"Укрзализныця" подсчитала, сколько людей встретят новый 2022 год в поездах

В праздничную ночь на более чем 80 поездах будут путешествовать тысячи человек. В компании пошутили, что эти пассажиры проведут в дороге весь следующий год.

Новый 2022 год около 10 тысяч человек встретят в 86 поездах "Укрзализныци". Об этом в пятницу, 31 декабря сообщила пресс-служба компании.

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"Как Новый год встретишь, так его и проведешь? Так, около 10 тысяч пассажиров, которые в новогоднюю ночь проведут в поездах УЗ, весь 2022 год будут путешествовать!" — пошутил перевозчик.

В компании отметили, что по сравнению с праздничным сезоном 2020/2021 продажи билетов на пиковые даты, а именно на 29, 30, 31 декабря и 2, 8, 9 января, увеличились на 20%. Помимо этого "Укрзализныця" сообщила о росте пассажиропотока к станциям Татаров (Буковель), Ворохта, Ясиня и Яремче, расположенным неподалеку от курортов в Карпатах.

Всего на праздники компания назначила 17 дополнительных поездов, еще двум был продлен маршрут и четырем — увеличена частота курсирования.

"Пусть настроение будет новогодним вне зависимости от того, где именно вы встретили Новый 2022 год. Веселых праздников!" — пожелал перевозчик.

По данным компании Kantar, которая специализируется на маркетинговых исследованиях, 89% граждан планируют встречать 2022 год дома (89%), 2% планируют празднование в кафе, ресторане (в прошлом году таких было всего 0,5%), еще по 2% будут праздновать на площадях своих населенных пунктов, рядом с главной елкой, а также в путешествии по Украине.

Напомним, 2021 год в поездах встречали почти вдвое меньше украинцев — около 5,4 тысяч. Тогда на новогоднюю ночь курсировали 60 поездов "Укрзализныци". При этом еще в 2010 году праздник на украинской железной дороге отметили 15 тысяч человек.

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