"Укрзалізниця" підрахувала, скільки людей зустрінуть новий 2022 рік у поїздах

У святкову ніч більш ніж на 80 поїздах подорожуватимуть тисячі людей. У компанії пожартували, що ці пасажири проведуть у дорозі весь наступний рік.

Новий 2022 рік близько 10 тисяч людей зустрінуть у 86 поїздах "Укрзалізниці". Про це у п'ятницю, 31 грудня, повідомила прес-служба компанії.

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"Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш? Так, близько 10 тисяч пасажирів, які в новорічну ніч проведуть у поїздах УЗ, весь 2022 подорожуватимуть!" — пожартував перевізник.

У компанії зазначили, що порівняно зі святковим сезоном 2020/2021 продаж квитків на пікові дати, а саме на 29, 30, 31 грудня та 2, 8, 9 січня, збільшився на 20%. Крім цього "Укрзалізниця" повідомила про зростання пасажиропотоку до станцій Татарів (Буковель), Ворохта, Ясіня та Яремче, розташованих неподалік від курортів у Карпатах.

Загалом на свята компанія призначила 17 додаткових поїздів, ще двом було продовжено маршрут та чотирьом — збільшено частоту курсування.

"Нехай настрій буде новорічним незалежно від того, де саме ви зустріли Новий 2022 рік. Веселих свят!" — побажав перевізник.

За даними компанії Kantar, яка спеціалізується на маркетингових дослідженнях, 89% громадян планують зустрічати 2022 рік вдома (89%), 2% планують святкування у кафе, ресторані (торік таких було лише 0,5%), ще по 2% будуть святкувати на площах своїх населених пунктів, поряд із головною ялинкою, а також у подорожі Україною.

Нагадаємо, 2021 рік у поїздах зустрічали майже вдвічі менше за українців — близько 5,4 тисяч. Тоді на новорічну ніч курсували 60 поїздів "Укрзалізниці". При цьому ще у 2010 році свято на українській залізниці відзначили 15 тисяч людей.

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