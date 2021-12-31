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Українці назвали найбажаніший подарунок на Новий рік. І це не гроші

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Фото: РИА Новости | Українці розповіли, який подарунок хотіли б отримати на Новий рік

Серед перерахованих опитаними варіантів були привітання від дітей та онуків, здоров'я, мир, різні гаджети та навіть балалайка.

Найбільше українці хотіли б отримати у подарунок на Новий рік романтичну подорож та автомобіль. Кожен десятий громадянин як бажаний презент до цього свята назвав гроші. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 3 по 11 грудня серед 2 тисяч осіб.

За даними соціологів, якщо в роки до пандемії коронавірусу на першому місці в ТОПі бажаних подарунків були гроші, причому з великим відривом від інших варіантів, то тепер ця опція займає лише третій рядок рейтингу.

Так, у подарунок на Новий рік українці хотіли б отримати:

  • Романтичну подорож – 18,4% опитаних;
  • Автомобіль, аксесуари до автомобіля – 11,7%;
  • Гроші – 10,1%;
  • Мобільний телефон, електронну книгу, інший гаджет – 9,2%;
  • Побутову техніку – 6,6%;
  • Комп'ютер, планшет – 5,2%;
  • Туалетну воду, парфуми, косметику – 4,4%;
  • Цукерки, квіти – 2,7%;
  • Подарунок ручної роботи – 2,4%;
  • Домашня тварина – 1,8%;
  • Ялинкова іграшка, прикраса – 1,7%;
  • Ювелірна прикраса – 1,4%;
  • Предмет одягу, взуття – 1,2%.

У КМІС також зазначили, що в романтичну подорож хотіли б вирушити 20% жінок та 17% чоловіків. При цьому щоб їм подарували домашню тварину, хотіли б більше представників чоловічої статі, ніж жіночої — 2,4% проти 1,3%.

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Результати опитування КМІС

Варіант "інше" обрали 13,1% респондентів, жодного подарунку не хотіли б отримати 4,1% опитаних. 0,5% українців, які взяли участь в опитуванні, зізналися, що подарунки на Новий рік їм не дарують взагалі.

Обираючий не перерахований у анкеті варіант, опитані могли вказати свій. Мир та здоров'я були найчастішими відповідями респондентів. Також учасники дослідження називали такі опції, як привітання від дітей та онуків або їхній приїзд у гості, книга, балалайка, велика шоколадка, двоциліндровий мопед, набір фарб для живопису, поцілунок від дружини, "шабля отамана Сірка Івана" та "щоб усі ті, хто каламутить воду в Україні, вирушили до біса за поребрик".

Що стосується відмінностей за віком, то романтичну подорож хотіли б отримати в подарунок більшість опитаних від 18 до 59 років. Респонденти віком 60-69 років найчастіше обирали варіант "інше", а опитані з категорії 70+ як найбільш бажаний подарунок назвали мобільний телефон або інший гаджет.

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Результати опитування КМІС

Опитування було проведено КМІС методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (Computer Assisted Telephone Interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% — Для показників, близьких до 10%, 1,1% — для показників, близьких до 5%.

Раніше ми підготували п’ять ідей для новорічних подарунків вартістю до тисячі гривень.

Також Фокус писав, що цей Новий рік у поїздах зустрінуть тисячі українців. При цьому більшість громадян вважають за краще залишатися на це свято вдома.