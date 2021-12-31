"Избегайте людей": Минздрав рассказал, как меньше пить на Новый год

Медики предупреждают, что алкогольные напитки в больших дозах могут приводить к осложнениям коронавируса и шести видам рака.

Безопасной дозы алкоголя, которую может выпить человек, не существует. Поэтому министерство здравоохранения дало несколько советов по снижению вредного влияния алкогольных напитков на организм в период новогодних праздников. Соответствующий пост появился на Facebook-странице ведомства в пятницу, 31 декабря.

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В Минздраве напомнили, что алкоголь способен менять мысли и суждения человека, влиять на принятие решений и поведение, а также приводить к развитию острого респираторного дистресс-синдрома (состояния, при котором характерно воспаление и повреждение легких — ред.), являющегося одним из сложнейших осложнений коронавирусной болезни. Помимо этого потребление больших доз алкоголя может повышать риск возникновения шести видов рака (рта и горла, гортани, пищевода, толстой и прямой кишки, печени и груди (у женщин).

Для уменьшения количества алкоголя в праздничный период Минздрав рекомендует придерживаться таких советов:

Избегайте людей и мест, которые являются "триггерами" для распития алкоголя, или вежливо откажитесь от подобных предложений;

Найдите здоровые способы справиться со стрессом, так как потребление алкоголя зачастую ошибочно воспринимается как способ расслабиться. Распитие таких напитков в таком случае можно заменить на прогулки на свежем воздухе, медитацию, спорт или другие подобные практики;

Заменяйте алкогольные напитки их безалкогольными аналогами.

Министерство предупредило, что садиться за руль в состоянии опьянения опасно, так как алкоголь влияет на самочувствие и реакцию. Помимо этого спиртосодержащие напитки при сочетании с лекарствами могут повышать артериальное давление и приводить к смерти.

Чего Минздрав не рекомендует делать при похмелье:

Выпить еще алкоголя — врачи советуют не употреблять такие напитки в течение не менее 48 часов после последнего их приема;

Съесть жирной пищи — такая еда может повредить уже раздраженный желудок, усилить или вызвать тошноту. Взамен стоит отдать предпочтение легким блюдам в небольших количествах, таким как кисломолочные продукты или овсяные хлопья.

Выпить кофе — это может привести к большему обезвоживанию. Лучше пить как можно больше воды для того, чтобы вывести алкоголь из организма и поддержать водный баланс.

Отказаться от приема пищи — это может привести к снижению уровня сахара и еще сильнее ухудшить состояние здоровья.

Отсыпаться весь день нельзя. Лучшее, что может сделать человек при похмелье, это подняться с кровати и начать двигаться, чтобы алкоголь быстрее вывелся из организма.

Пить спортивные напитки с электролитами или ставить капельницы, чтобы восстановить электролитный баланс — пока нет научных подтверждений связи между низким содержанием электролитов в организме и тяжестью похмелья.

В Минздраве заверили, что при похмелье действительно помогает только время. Чтобы состояние улучшилось, необходимо дождаться того момента, пока организм полностью не выведет токсичные элементы — ускорить этот процесс невозможно.

"В конце концов, единственное средство, помогающее от похмелья – избежать его и отказаться от алкоголя", — отметили в ведомстве.

Напомним, недавно врачи рассказали, как отличить сильный похмельный синдром от заражения штаммом коронавируса Омикрон.

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