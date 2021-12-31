"Уникайте людей": МОЗ розповіло, як менше пити на Новий рік

Медики попереджають, що алкогольні напої у великих дозах можуть призводити до ускладнень коронавірусу та шести видів раку.

Безпечної дози алкоголю, яку може випити людина, немає. Тому міністерство охорони здоров'я дало кілька порад щодо зниження шкідливого впливу алкогольних напоїв на організм у період новорічних свят. Відповідний пост з'явився на Facebook-сторінці відомства у п'ятницю, 31 грудня.

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У МОЗ нагадали, що алкоголь здатний змінювати думки та судження людини, впливати на прийняття рішень та поведінку, а також призводити до розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому (стану, при якому характерне запалення та пошкодження легень — ред.), що є одним із найсерйозніших ускладнень коронавірусної хвороби. Крім цього споживання великих доз алкоголю може підвищувати ризик виникнення шести видів раку (рота та горла, гортані, стравоходу, товстої та прямої кишки, печінки і грудей (у жінок).

Для зменшення кількості алкоголю у святковий період МОЗ рекомендує дотримуватися таких порад :

Уникайте людей та місць, які є "тригерами" для розпивання алкоголю, або ввічливо відмовтеся від подібних пропозицій;

Знайдіть здорові способи впоратися зі стресом, тому що споживання алкоголю часто помилково сприймається як спосіб розслабитися. Розпивання таких напоїв у такому разі можна замінити на прогулянки на свіжому повітрі, медитацію, спорт чи інші подібні практики;

Замінюйте алкогольні напої їх безалкогольними аналогами.

Міністерство попередило, що сідати за кермо у стані сп'яніння небезпечно, оскільки алкоголь впливає на самопочуття та реакцію. Крім цього спиртові напої у поєднанні з ліками можуть підвищувати артеріальний тиск і призводити до смерті.

Чого МОЗ не рекомендує робити під час похмілля:

Випити ще алкоголю — лікарі радять не вживати таких напоїв протягом не менше 48 годин після останнього їх прийому;

З'їсти жирну їжу — така їжа може пошкодити вже роздратований шлунок, посилити або викликати нудоту. Натомість варто віддати перевагу легким стравам у невеликих кількостях, таким як кисломолочні продукти або вівсяні пластівці.

Випити кави — це може призвести до більшого зневоднення. Краще пити якнайбільше води для того, щоб вивести алкоголь з організму та підтримати водний баланс.

Відмовитися від їжі — це може призвести до зниження рівня цукру і ще сильніше погіршити стан здоров'я.

Відсипатись весь день не можна. Найкраще, що може зробити людина під час похмілля, це піднятися з ліжка і почати рухатися, щоб алкоголь швидше вивівся з організму.

Пити спортивні напої з електролітами або ставити крапельниці, щоб відновити електролітний баланс — поки що немає наукових підтверджень зв'язку між низьким вмістом електролітів в організмі і тяжкістю похмілля.

У МОЗ запевнили, що при похміллі справді допомагає лише час. Щоб стан покращився, необхідно дочекатися того моменту, поки організм повністю виведе токсичні елементи — прискорити цей процес неможливо.

"Зрештою, єдиний засіб, який допомагає від похмілля — уникнути його та відмовитися від алкоголю", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно лікарі розповіли, як відрізнити сильний похмільний синдром від зараження штамом коронавірусу Омікрон.

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