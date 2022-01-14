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В Буковеле туристы устроили стрельбу и угрожали отдыхающим (видео)

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Отдыхающие в Буковеле., карпаты, украина
Фото: Скриншот | Отдыхающие в Буковеле.

Очевидцы утверждают, что туристы выстреляли 2 обоймы и обращались с оружием крайне неосторожно. Полиция насчитала на крыльце примерно 40 гильз.

В Буковеле постояльцы отеля "Home Hotel" в селе Паляница (Яремчанский район, Ивано-Франковской области) устроили стрельбу прямо на крыльце. Выстреляли две обоймы, а на третьей оружие не сработало. Об этом очевидец происшествия Константин Рябченко сообщил на своей странице в Facebook.

На опубликованном видео двое мужчин пытаются стрелять, но у них не получается. Направляют оружие в воздух, жмут на курок, сопровождая свои действия площадной бранью. Рябченко отметил, что крыльцо отеля было засыпано гильзами, в дальнейшем полиция насчитали примерно 40 гильз.

гильза, стрельба
Одна из гильз, которую нашли возле гостиницы.

Пользователь Facebook Паша К. Кащук рассказал, что 14 января вечером (очевидно, 13 января) отдыхающие услышали стрельбу возле отеля, примерно 20-30 выстрелов. Автор поста отмечает, что мужчины на видео обращались с оружием неосторожно: "Казалось, что один из двух вот-вот или застрелится, или застрелит второго". На замечания стрелки отвечали угрозами и физической расправой.

После звонка в полицию, прибыли правоохранители и провели беседу с нарушителями порядка через приоткрытую дверь — к их приезду туристы уже находились в номере.

Отмечается, что стрелявший мужчина, а также женщина, угрожали своим соседям и даже полицейским.

Свидетели происшествия дали показания в письменном виде. Однако постоялец, который позвонил в полицию, посчитал, что дебоширы пытаются договориться с правоохранителями и уладить инцидент без огласки.

Он заявил, что не допустит этого и будет писать заявление. На эти слова последовали очередные угрозы как в адрес постояльца, так и полицейских.

Сообщается, что в итоге полицейские уехали, никого не задержав. Только изъяли пистолет. После отъезда полиции агрессивные отдыхающие не успокоились.

По сообщениям Perepichka News, одного из стрелков все же задержали.

Полиция Ивано-Франковска сообщила, что личность подозреваемого по статье "хулиганство" установлена. Это 48-летний киевлянин, находившийся на отдыхе. У него изъяли пистолет "Форт-17Р". Уточняется, что разрешение на оружие у него было. Сейчас решается вопрос о лишении мужчины права на такое разрешения.

На момент написания новости реакции администрации отеля не было.

Ранее Фокус сообщал, что в одном из отелей "Буковеля" спор из-за завтрака вылился в потасовку с администрацией заведения. Прибывшие в отель полицейские неожиданно приняли сторону администрации и угрожали выгнать отдыхающих на улицу.