В Буковеле туристы устроили стрельбу и угрожали отдыхающим (видео)
Очевидцы утверждают, что туристы выстреляли 2 обоймы и обращались с оружием крайне неосторожно. Полиция насчитала на крыльце примерно 40 гильз.
В Буковеле постояльцы отеля "Home Hotel" в селе Паляница (Яремчанский район, Ивано-Франковской области) устроили стрельбу прямо на крыльце. Выстреляли две обоймы, а на третьей оружие не сработало. Об этом очевидец происшествия Константин Рябченко сообщил на своей странице в Facebook.
На опубликованном видео двое мужчин пытаются стрелять, но у них не получается. Направляют оружие в воздух, жмут на курок, сопровождая свои действия площадной бранью. Рябченко отметил, что крыльцо отеля было засыпано гильзами, в дальнейшем полиция насчитали примерно 40 гильз.
Пользователь Facebook Паша К. Кащук рассказал, что 14 января вечером (очевидно, 13 января) отдыхающие услышали стрельбу возле отеля, примерно 20-30 выстрелов. Автор поста отмечает, что мужчины на видео обращались с оружием неосторожно: "Казалось, что один из двух вот-вот или застрелится, или застрелит второго". На замечания стрелки отвечали угрозами и физической расправой.
После звонка в полицию, прибыли правоохранители и провели беседу с нарушителями порядка через приоткрытую дверь — к их приезду туристы уже находились в номере.
Отмечается, что стрелявший мужчина, а также женщина, угрожали своим соседям и даже полицейским.
Свидетели происшествия дали показания в письменном виде. Однако постоялец, который позвонил в полицию, посчитал, что дебоширы пытаются договориться с правоохранителями и уладить инцидент без огласки.
Он заявил, что не допустит этого и будет писать заявление. На эти слова последовали очередные угрозы как в адрес постояльца, так и полицейских.
Сообщается, что в итоге полицейские уехали, никого не задержав. Только изъяли пистолет. После отъезда полиции агрессивные отдыхающие не успокоились.
По сообщениям Perepichka News, одного из стрелков все же задержали.
Полиция Ивано-Франковска сообщила, что личность подозреваемого по статье "хулиганство" установлена. Это 48-летний киевлянин, находившийся на отдыхе. У него изъяли пистолет "Форт-17Р". Уточняется, что разрешение на оружие у него было. Сейчас решается вопрос о лишении мужчины права на такое разрешения.
На момент написания новости реакции администрации отеля не было.
Ранее Фокус сообщал, что в одном из отелей "Буковеля" спор из-за завтрака вылился в потасовку с администрацией заведения. Прибывшие в отель полицейские неожиданно приняли сторону администрации и угрожали выгнать отдыхающих на улицу.