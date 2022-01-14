У Буковелі туристи влаштували стрілянину та погрожували відпочивальникам (відео)

Очевидці стверджують, що туристи вистріляли дві обойми та поводилися зі зброєю вкрай необережно. Поліція нарахувала на ґанку приблизно 40 гільз.

У Буковелі постояльці готелю Home Hotel у селі Паляниця (Яремчанський район, Івано-Франківської області) вчинили стрілянину прямо на ґанку. Вистріляли дві обойми, а на третій зброя не спрацювала. Про це очевидець події Костянтин Рябченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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На опублікованому відео двоє чоловіків намагаються стріляти, але в них не виходять. Направляють зброю в повітря, тиснуть на курок, супроводжуючи свої дії брудною лайкою. Рябченко зазначив, що ґанок готелю було засипано гільзами, надалі поліція нарахувала приблизно 40 гільз.

[ + – ] Одна з гільз, яку знайшли біля готелю.

Користувач Facebook Паша К. Кащук розповів, що 14 січня ввечері (очевидно, 13 січня) відпочивальники почули стрілянину біля готелю, приблизно 20-30 пострілів. Автор посту зазначає, що чоловіки на відео поводилися зі зброєю необережно: "Здавалося, що один із двох ось-ось або застрелиться, або застрелить другого". На зауваження стрілки відповідали погрозами та фізичною розправою.

Після дзвінка до поліції прибули правоохоронці та провели бесіду з порушниками порядку через прочинені двері — до їхнього приїзду туристи вже перебували в номері.

Зазначається, що чоловік, який стріляв, а також жінка, загрожували своїм сусідам і навіть поліцейським.

Свідки події надали свідчення письмово. Проте постоялець, який зателефонував до поліції, вважав, що бешкетники намагаються домовитися з правоохоронцями та залагодити інцидент без розголосу.

Він заявив, що не допустить цього та писатиме заяву. На ці слова були чергові погрози як на адресу постояльця, так і поліцейських.

Повідомляється, що врешті-решт поліцейські поїхали, нікого не затримавши. Лише вилучили пістолет. Після від'їзду поліції агресивні відпочивальники не вгамувалися.

За повідомленнями Perepichka News, одного зі стрільців все ж таки затримали.

Поліція Івано-Франківська повідомила, що особу підозрюваного за статтею "хуліганство" встановлено. Це 48-річний киянин, який перебував на відпочинку. У нього вилучили пістолет "Форт-17Р". Уточнюється, що дозвіл на зброю мав. Наразі вирішується питання про позбавлення чоловіка права на такий дозвіл.

На момент написання новини реакції адміністрації готелю не було.

Раніше Фокус повідомляв, що в одному з готелів "Буковелю" суперечка через сніданок вилилася в бійку з адміністрацією закладу. Поліцейські, що прибули в готель, несподівано зайняли сторону адміністрації та погрожували вигнати відпочивальників на вулицю.