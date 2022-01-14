У Буковелі туристи влаштували стрілянину та погрожували відпочивальникам (відео)
Очевидці стверджують, що туристи вистріляли дві обойми та поводилися зі зброєю вкрай необережно. Поліція нарахувала на ґанку приблизно 40 гільз.
У Буковелі постояльці готелю Home Hotel у селі Паляниця (Яремчанський район, Івано-Франківської області) вчинили стрілянину прямо на ґанку. Вистріляли дві обойми, а на третій зброя не спрацювала. Про це очевидець події Костянтин Рябченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
На опублікованому відео двоє чоловіків намагаються стріляти, але в них не виходять. Направляють зброю в повітря, тиснуть на курок, супроводжуючи свої дії брудною лайкою. Рябченко зазначив, що ґанок готелю було засипано гільзами, надалі поліція нарахувала приблизно 40 гільз.
Користувач Facebook Паша К. Кащук розповів, що 14 січня ввечері (очевидно, 13 січня) відпочивальники почули стрілянину біля готелю, приблизно 20-30 пострілів. Автор посту зазначає, що чоловіки на відео поводилися зі зброєю необережно: "Здавалося, що один із двох ось-ось або застрелиться, або застрелить другого". На зауваження стрілки відповідали погрозами та фізичною розправою.
Після дзвінка до поліції прибули правоохоронці та провели бесіду з порушниками порядку через прочинені двері — до їхнього приїзду туристи вже перебували в номері.
Зазначається, що чоловік, який стріляв, а також жінка, загрожували своїм сусідам і навіть поліцейським.
Свідки події надали свідчення письмово. Проте постоялець, який зателефонував до поліції, вважав, що бешкетники намагаються домовитися з правоохоронцями та залагодити інцидент без розголосу.
Він заявив, що не допустить цього та писатиме заяву. На ці слова були чергові погрози як на адресу постояльця, так і поліцейських.
Повідомляється, що врешті-решт поліцейські поїхали, нікого не затримавши. Лише вилучили пістолет. Після від'їзду поліції агресивні відпочивальники не вгамувалися.
За повідомленнями Perepichka News, одного зі стрільців все ж таки затримали.
Поліція Івано-Франківська повідомила, що особу підозрюваного за статтею "хуліганство" встановлено. Це 48-річний киянин, який перебував на відпочинку. У нього вилучили пістолет "Форт-17Р". Уточнюється, що дозвіл на зброю мав. Наразі вирішується питання про позбавлення чоловіка права на такий дозвіл.
На момент написання новини реакції адміністрації готелю не було.
Раніше Фокус повідомляв, що в одному з готелів "Буковелю" суперечка через сніданок вилилася в бійку з адміністрацією закладу. Поліцейські, що прибули в готель, несподівано зайняли сторону адміністрації та погрожували вигнати відпочивальників на вулицю.