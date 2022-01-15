Реставрация после кладоискателя: три львовские семьи несколько лет восстанавливают дворец

Предыдущий владелец 10 лет искал в имении старинные сокровища, чем довел здание до полного разрушения.

В селе Подгорцы Львовской области львовяне выкупили полуразрушенный дворец Яблоновских-Бруницких и несколько лет восстанавливают его. Интересно, что три семьи, приватизировавшие местную достопримечательность, вкладывают в реконструкцию свои деньги, сообщает ресурс Твоє місто.

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Приобрести дворец удалось семьям львовян Герги, Берника и Онишкевича. Они смогли приватизировать его, так как здание не имело статуса государственного достопримечательности и являлось памяткой местного значения. Предыдущий владелец приобрел его с крышей, окнами, отоплением, водоснабжением и даже телефонной линией. Однако местные жители утверждают, что бизнесмен купил имение в надежде, что где-то там спрятаны сокровища. За 10 лет владения зданием, он довел его до полного разрушения.

[ + – ] Таким дворец выглядел после предыдущего владельца-кладоискателя

"Хотя дворец до нашего приобретения находился в частной собственности, он был в плачевном состоянии – просто руины", — рассказывает совладелица здания Светлана Герга.

В помещении отсутствовали окна, двери, крыша обвалилась, деревянные балки уничтожены, перекрытия между этажами сгнили, а на крыше выросли деревья. Львовяне вынуждены были начать не реставрационные, а ремонтные работы: отремонтировали крышу и потолок, две боковые башни и террасы, укрепили стены и восстановили некоторые из 60 комнат дворца.

[ + – ] Цокольный этаж удалось реконструировать практически полностью

Цокольный этаж за несколько лет удалось реконструировать практически полностью, открыв там открыли две комнаты для осмотра и фотосессий.

[ + – ] Комнаты для осмотра и фотосессий

[ + – ] Владельцы ориентируются на стилистику архитектуры тех времен.

Для соблюдения антуража старины владельцы покупают вещи на антикварных рынках и в магазинах, а кое-что приносят местные жители. К сожалению, изображений имения, которые бы запечатлели его первоначальное убранство не сохранилось. Потому владельцы при реконструкции просто ориентируются на стилистику архитектуры тех времен.

[ + – ] Парк имения занимает более 8 гектаров

Рядом со дворцом располагается дендропарк площадью более 8 гектаров, являющийся памятником садово-паркового искусства XVIII века. В нем растут редкие породы деревьев и растений – буки, клены, лиственницы, пихты, платаны и другие. Также на территории размещаются грабовая аллея, летняя ротонда и пруд. Дендропарк является памятником государственного значения. С осени 2021 года дворец принимает посетителей, но без фиксированной цены за вход. Туристы могут пожертвовать любую сумму, которая пойдет на обустройство памятки.

Что за дворец Яблоновских-Бруницких?

Строительные работы по возведению дворца начались местным аристократом Юзефом Александром Яблонским, предположительно, в 1734-м году. Его архитектором имения стал Бернард Меретин, построивший собор святого Юра во Львове. Роскошно меблированный дворец мог похвастаться библиотекой в ​​1100 томов, а также галереей гетманских портретов. Парк украшали скульптуры античных Филомены, Дианы, Лукреции, Аполлона и Атласа.

[ + – ] Первоначальный вид дворца Яблоновских-Бруницких

Во время первой мировой войны дворец в Подгорцах заняла русская армия. Во время боевых действий сгорела крыша, исчезли коллекция бабочек и библиотека.

В советское время в имении располагалась школа-интернат, впоследствии - сельский совет. После этого новым владельцем стал облрыбкомбинат. Именно деятельность последнего нанесла немалый ущерб зданию. В подвале предприятие построило каскадные бассейны, где выращивали мальков карпа. Воздействие влаги было разрушительным. После этого полуразрушенное здание долго пустовало, пока его не выкупил искатель сокровищ.

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