Реставрація після шукача скарбів: три львівські сім'ї кілька років відновлюють палац

Попередній власник 10 років шукав у маєтку старовинні скарби, чим довів будинок до повної руйнації.

У селі Підгірці Львівської області львів'яни викупили напівзруйнований палац Яблоновських-Бруницьких та кілька років відновлюють його. Цікаво, що три сім'ї, які приватизували місцеву пам'ятку, вкладають у реконструкцію свої гроші, повідомляє ресурс Твоє місто.

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Придбати палац вдалося сім'ям львів'ян Герги, Берника та Онишкевича. Вони змогли приватизувати його, оскільки будівля у відсутності статусу державної пам'ятки і було пам'яткою місцевого значення. Попередній власник придбав його з дахом, вікнами, опаленням, водопостачанням та навіть телефонною лінією. Проте місцеві жителі стверджують, що бізнесмен купив маєток, сподіваючись, що десь там заховані скарби. За 10 років володіння будинком він довів його до повної руйнації.

[ + – ] Таким палац виглядав після попереднього власника-скарбошукача

"Хоча палац до нашого придбання знаходився у приватній власності, він був у жалюгідному стані — просто руїни", — розповідає співвласниця будівлі Світлана Герга.

У приміщенні були вікна, двері, дах обвалився, дерев'яні балки знищені, перекриття між поверхами згнили, а на даху виросли дерева. Львів'яни змушені були розпочати не реставраційні, а ремонтні роботи: відремонтували дах та стелю, дві бічні вежі та тераси, зміцнити стіни та відновили деякі з 60 кімнат палацу.

[ + – ] Цокольний поверх вдалося реконструювати практично повністю

Цокольний поверх за кілька років вдалося реконструювати практично повністю, відкривши там дві кімнати для огляду та фотосесій.

[ + – ] Кімнати для огляду та фотосесій

[ + – ] Власники орієнтуються на стилістику архітектури тих часів.

Для дотримання антуражу старовини власники купують речі на антикварних ринках та в магазинах, а дещо приносять місцеві жителі. На жаль, зображень маєтку, які зафіксували його первісне оздоблення не зберіглося. Тому власники при реконструкції орієнтуються на стилістику архітектури тих часів.

[ + – ] Парк маєтку займає понад 8 гектарів

Поряд із палацом розташовується дендропарк площею понад 8 гектарів, який є пам'ятником садово-паркового мистецтва XVIII століття. У ньому ростуть рідкісні породи дерев та рослин – буки, клени, модрини, ялиці, платани та інші. Також на території розміщуються грабова алея, літня ротонда та ставок. Дендропарк є пам'яткою державного значення. З осені 2021 палац приймає відвідувачів, але без фіксованої ціни за вхід. Туристи можуть пожертвувати будь-яку суму, що піде на облаштування пам'ятки.

Що за палац Яблоновських-Бруницьких?

Будівельні роботи з будівництва палацу почалися місцевим аристократом Юзефом Олександром Яблонським, ймовірно, в 1734-му році. Його архітектором маєтку став Бернард Меретін, який збудував собор святого Юра у Львові. Розкішно мебльований палац міг похвалитися бібліотекою у 1100 томів, а також галереєю гетьманських портретів. Парк прикрашали скульптури античних Філомени, Діани, Лукреції, Аполлона та Атласу.

[ + – ] Початковий вид палацу Яблонівських-Бруницьких

Під час першої світової війни палац у Підгірцях зайняла російська армія. Під час бойових дій згорів дах, зникли колекція метеликів та бібліотека.

За радянських часів у маєтку розташовувалася школа-інтернат, згодом – сільська рада. Після цього новим власником став облрибкомбінат. Саме діяльність останнього завдала чималої шкоди будівлі. У підвалі підприємство збудувало каскадні басейни, де вирощували мальків коропа. Вплив вологи був руйнівним. Після цього напівзруйнована будівля довго пустувала, поки її не викупив шукач скарбів.

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