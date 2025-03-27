"Символ імперської могутності": під час масованої атаки на Дніпро ЗС РФ пошкодили палац Потьомкіна

Палац був зведений наприкінці XVIII сторіччя. Від вибухів у ньому повилітали вікна і пошкоджений фасад. Міський голова пригрозив провести "дерусифікацію" будівлі.

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Під час масованої дронової атаки на Дніпро ввечері 26 березня пошкоджень зазнав Потьомкінський палац — одна з найдавніших будівель міста, пам'ятка архітектури національного значення. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

У своєму дописі він звернувся до росіян.

"Якими ж треба бути кінченими убл*дками (та ще й тупими), щоб стріляти по самому центру міста, по щільній житловій забудові та в процесі розвалити історичну будівлю палацу князя Потьомкіна, який він будував для Катерини? Будівля – символ імперської могутності", — написав Філатов.

Він зауважив, що зараз палац Потьомкіна вже став Палацом студентів та молоді і пообіцяв, що будівлю відновлять і перейменують.

"Палац ми, звісно, ​​відновимо, тим паче, що це тепер Палац студентів та молоді, але перейменуємо його на честь Гетьмана Сагайдачного, який Москву палив", — написав міський голова.

Потьомкінський палац у Дніпрі: що відомо

Потьомкінський палац — одна з найдавніших будівель Дніпра, пам'ятка архітектури національного значення. Зведений наприкінці XVIII сторіччя як палац князя Григорія Потьомкіна-Таврійського, нині — Палац студентів.

Планувався як резиденція генерал-губернатора Новоросійського намісництва князя Григорія Олександровича Потьомкіна-Таврійського. Будівництво було розпочато в 1787 році посеред саду, що належав козацькому осавулі Лазарю Глобі і був викуплений в нього Потьомкіним за 3000 рублів (нині — Парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка).

Масштабний проєкт був виконаний у стилі класицизму. Палац складався з трьох частин. Однією з символік будівлі був образ орла, який летить, про що свідчить план будівлі, а напрям курс на Херсон заснований на рік пізніше Катеринослава.

Потьомкін так і не побачив палацу, оскільки перебував на фронті бойових дій з Османською імперією, а в 1791 році несподівано помер. Будівлю було зведено в 1792 р., через рік після його смерті.

Нагадаємо, що 26 березня ЗС РФ атакували дронами Дніпро. В результаті атаки постраждали троє людей — 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Всім надали допомогу на місці. Понівечені підприємства, освітній і культурний заклади, більше десятка багатоповерхівок. Пошкоджено понад 60 легковиків, ще кілька — знищені. Також зачепило 2 вантажівки.