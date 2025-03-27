"Символ имперской мощи": во время массированной атаки на Днепр ВС РФ повредили дворец Потемкина

Дворец был возведен в конце XVIII века. От взрывов в нем повылетали окна и поврежден фасад. Городской голова пригрозил провести "дерусификацию" здания.

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Во время массированной дроновой атаки на Днепр вечером 26 марта повреждения получил Потемкинский дворец — одно из древнейших зданий города, памятник архитектуры национального значения. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

В своей заметке он обратился к россиянам.

"Какими же надо быть кончеными убл*дками (да еще и тупыми), чтобы стрелять по самому центру города, по плотной жилой застройке и в процессе развалить историческое здание дворца князя Потемкина, который он строил для Екатерины? Здание — символ имперской мощи", — написал Филатов.

Он отметил, что сейчас дворец Потемкина уже стал Дворцом студентов и молодежи и пообещал, что здание восстановят и переименуют.

"Дворец мы, конечно, восстановим, тем более, что это теперь Дворец студентов и молодежи, но переименуем его в честь Гетмана Сагайдачного, который Москву жег", — написал городской голова.

Потемкинский дворец в Днепре: что известно

Потемкинский дворец — одно из древнейших зданий Днепра, памятник архитектуры национального значения. Возведен в конце XVIII века как дворец князя Григория Потемкина-Таврического, ныне — Дворец студентов.

Планировался как резиденция генерал-губернатора Новороссийского наместничества князя Григория Александровича Потемкина-Таврического. Строительство было начато в 1787 году посреди сада, принадлежавшего казацкому есаулу Лазарю Глобе и был выкуплен у него Потемкиным за 3000 рублей (ныне — Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко).

Масштабный проект был выполнен в стиле классицизма. Дворец состоял из трех частей. Одной из символик здания был образ летящего орла, о чем свидетельствует план здания, а направление курс на Херсон основанный на год позже Екатеринослава.

Потемкин так и не увидел дворца, поскольку находился на фронте боевых действий с Османской империей, а в 1791 году неожиданно умер. Здание было возведено в 1792 г., через год после его смерти.

Напомним, что 26 марта ВС РФ атаковали дронами Днепр. В результате атаки пострадали три человека — 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Всем оказали помощь на месте. Изуродованы предприятия, образовательное и культурное заведения, более десятка многоэтажек. Повреждено более 60 легковушек, еще несколько — уничтожены. Также задело 2 грузовика.