В Сомалі підірвали кортеж президента Хасана Шейха Махмуда: подробиці (відео)

Вибух пролунав після того, як кортеж лідера країни виїхав з його палацу і рушив в напрямку аеропорту в Могадішо.

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У Сомалі салафітське терористичне угруповання "Аш-Шабаб" підірвало кортеж президента країни Хасана Шейха Махмуда. Про це повідомляє Somali Guardian.

"Угруповання "Аш-Шабаб" стверджує, що підірвало кортеж президента Сомалі Хасана Шейха Мохамуда одразу після того, як він виїхав з президентського палацу в аеропорт Могадішо. Є жертви", — повідомляє видання.

Зазначається, що інцидент стався на розв'язці Ель-Гаабта біля президентського палацу Сомалі в Могадішо. Там пролунав вибух.

Правоохоронці повідомили про жертви внаслідок підриву. Місце події оточили силовики.

За словами Хусейна Шейха Алі, радника з питань національної безпеки Сомалі, президент "у безпеці та зараз подорожує країною, щоб спостерігати за важливою роботою у різних регіонах.

"Цю націю не піддадуть брехні, перебільшеним твердженням або брехливій тактиці", — сказав він.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що кортеж з охороною президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана потрапив в аварію, внаслідок якої загинув поліцейський.

Також раніше у мережі поширювали відео з моментом удару поруч із кортежем президента Володимира Зеленського 6 березня в Одесі.