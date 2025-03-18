В Сомалі підірвали кортеж президента Хасана Шейха Махмуда: подробиці (відео)
Вибух пролунав після того, як кортеж лідера країни виїхав з його палацу і рушив в напрямку аеропорту в Могадішо.
У Сомалі салафітське терористичне угруповання "Аш-Шабаб" підірвало кортеж президента країни Хасана Шейха Махмуда. Про це повідомляє Somali Guardian.
"Угруповання "Аш-Шабаб" стверджує, що підірвало кортеж президента Сомалі Хасана Шейха Мохамуда одразу після того, як він виїхав з президентського палацу в аеропорт Могадішо. Є жертви", — повідомляє видання.
Зазначається, що інцидент стався на розв'язці Ель-Гаабта біля президентського палацу Сомалі в Могадішо. Там пролунав вибух.
Правоохоронці повідомили про жертви внаслідок підриву. Місце події оточили силовики.
За словами Хусейна Шейха Алі, радника з питань національної безпеки Сомалі, президент "у безпеці та зараз подорожує країною, щоб спостерігати за важливою роботою у різних регіонах.
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"Цю націю не піддадуть брехні, перебільшеним твердженням або брехливій тактиці", — сказав він.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що кортеж з охороною президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана потрапив в аварію, внаслідок якої загинув поліцейський.
Також раніше у мережі поширювали відео з моментом удару поруч із кортежем президента Володимира Зеленського 6 березня в Одесі.
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