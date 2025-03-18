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В Сомали взорвали кортеж президента Хасана Шейха Махмуда: подробности (видео)

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Кортеж президента взорвала террористическая группировка

Взрыв прогремел после того, как кортеж лидера страны выехал из его дворца и двинулся в направлении аэропорта в Могадишо.

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В Сомали салафитская террористическая группировка "Аш-Шабаб" взорвала кортеж президента страны Хасана Шейха Махмуда. Об этом сообщает Somali Guardian.

"Группировка "Аш-Шабаб" утверждает, что взорвала кортеж президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда сразу после того, как он выехал из президентского дворца в аэропорт Могадишо. Есть жертвы", — сообщает издание.

Отмечается, что инцидент произошел на развязке Эль-Гаабта возле президентского дворца Сомали в Могадишо. Там прогремел взрыв.

Правоохранители сообщили о жертвах в результате подрыва. Место происшествия оцепили силовики.

По словам Хусейна Шейха Али, советника по вопросам национальной безопасности Сомали, президент "в безопасности и сейчас путешествует по стране, чтобы наблюдать за важной работой в разных регионах.

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"Эту нацию не подвергнут лжи, преувеличенным утверждениям или лживой тактике", — сказал он.

Напомним, что ранее сообщалось, что кортеж с охраной президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана попал в аварию, в результате которой погиб полицейский.

Также ранее в сети распространяли видео с моментом удара рядом с кортежем президента Владимира Зеленского 6 марта в Одессе.

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