Кортеж президента Туреччини потрапив у ДТП: один поліцейський загинув

Загинув поліцейський Фірат Дер, який забезпечував безпеку саме президента Реджепа Тайїпа Ердогана, розповіли правоохоронці.

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У середу ввечері, 13 березня, кортеж з охороною президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана потрапив в аварію, внаслідок якої загинув поліцейський. Про це повідомив турецький телеканал TRT Haber.

ДТП, де автівки президента зіткнулися з караваном, сталася на шосе Джизре — Нусайбін на південному сході Туреччини, у провінції Ширнак. Загинув поліцейський Фірат Дер, який забезпечував безпеку глави держави. Ще двоє поліцейських та один цивільний отримали поранення.

Президент Туреччини сам оголосив про те, що сталося, на великих зборах у Ширнаку, висловивши співчуття рідним і близьким офіцера.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая теж висловив співчуття родині загиблого.

Нагадаємо, минулого року кортеж екскандидата у президенти Туреччини Кемаля Киличдароглу потрапив у масштабне ДТП. Тоді зіткнулися сім машин та мікроавтобус з журналістами. Як повідомляли турецькі ЗМІ, постраждали чотири особи, з них двоє журналістів.

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