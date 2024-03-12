Автомобіль Tesla вбив одну з найвпливовіших жінок світу: як це сталося (фото)

Американка Анжела Чао припустилася фатальної помилки, керуючи Tesla Model X. Після того, як автомобіль впав у водойму, жінка вже не змогла вибратися назовні та загинула.

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Глава судноплавної компанії Foremost Group і одна з найвпливовіших жінок на планеті 50-річна Анжела Чао померла на ранчо в Техасі після того, як її машина впала у ставок. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Жінка загинула 11 лютого. У заяві сім'ї на той момент не розкривали подробиць її смерті, а влада округу Бланко (Техас, США) не надала додаткової інформації, посилаючись на розслідування, що триває. Однак газета Wall Street Journal, посилаючись на отримані від надзвичайних служб документи, опублікував деталі трагедії.

За інформацією медіа, на початку лютого вона запросила подруг на своє ранчо в Техасі відсвяткувати Китайський новий рік. 11 лютого пізно ввечері Чао вирішила доїхати від гостьового будинку до свого, щоб не йти холодної ночі пішки — машиною шлях займав 4 хвилини. Для цього жінка використала позашляховик Tesla Model X. Через кілька хвилин після цього Анжела зателефонувала своїм друзям і в паніці повідомила, що випадково увімкнула задній хід замість того, щоб рухатися вперед. Унаслідок цього машина переїхала через насип, перекинулася і впала у ставок, розташований на території ранчо.

Протягом наступних кількох годин її друзі, потім керуючий ранчо і його дружина, а потім парамедики, пожежники й помічники шерифа носилися навколо і намагалися розбити вікна, знайти аварійний люк або будь-який інший спосіб витягнути Чао з машини. Зрештою їм це вдалося. Однак жінка пробула занадто довго у воді й медики не змогли реанімувати її.

Експерти, які вивчають всі обставини смерті Чао, кажуть про те, що у водія є близько хвилини, щоб вибратися з автомобіля, що занурюється у воду. Коли в транспортних засобах було більше ручної механіки, водій міг відкрити вікно, щоб вибратися, хоча для цього все одно була потрібна ясність розуму, якої часто не вистачає в надзвичайній ситуації. У нових автомобілях, таких як Tesla Model X, у водія може бути кілька секунд, щоб натиснути кнопку, щоб опустити вікно, перш ніж рівень води підніметься занадто високо. Після цього єдиний спосіб врятуватися — розбити скло. Однак зруйнувати багатошарове загартоване скло, яке використовують у Tesla, під водою практично неможливо.

Анжела Чао — американська бізнес-леді, яка була генеральним директором Foremost Group. Маючи китайсько-американське походження, Чао народилася в Сіоссеті, штат Нью-Йорк, у березні 1973 року. У якийсь момент своєї кар'єри вона була членом правління Банку Китаю, заступником голови Ради зовнішньої торгівлі Китаю та директором Китайської державної суднобудівної корпорації. Жінка також була членом Ради з міжнародних відносин. Крім того, Чао була одним із засновників Азіатсько-американського фонду та співголовою його комітету з освіти.

Одна з найвпливовіших жінок світу загинула у віці 50 років

Нагадаємо, наприкінці січня 2022 року вперше у США людину звинуватили у вбивстві, яке скоїв автопілот Tesla. Представники компанії Tesla заявили, що їхній автопілот не може керувати автомобілем самостійно. Водії під час поїздки повинні бути уважними, і готовими відреагувати на ситуацію на дорозі в будь-який момент.

А роком раніше в Китаї жінка звинувачує Tesla в несправності гальм у її Model 3. На автосалоні в Шанхаї на стенді компанії Tesla жінка з даху Model 3 протестувала проти несправних гальм у її електрокарі.