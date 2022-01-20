Уперше в США людину звинуватили в убивстві, яке скоїв автопілот Tesla (відео)

З 2016 року автопілоти вбили в США щонайменше 11 людей, але більшості водіїв кримінальні звинувачення не висували.

Прокуратура Каліфорнії звинуватила в ненавмисному вбивстві водія автомобіля Tesla. У 2019 році він здійснив поїздку на автопілоті, який проїхав на червоне світло, врізався в іншу машину й убив двох людей. Водієві 27 років, звати його Кевін Джордж Азіз Ріад, винним він не визнав себе. Справу розглядають у суді, і до першого її засідання 23 лютого, Кевіна звільнили під заставу, повідомляє AP.

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Це перший у США випадок, коли водієві інкримінується кримінальний злочин за використання автоматизованого пристрою. Американська Національна рада з безпеки на транспорті назвала те, що сталося "самозаспокоєністю внаслідок автоматизації".

Представники компанії Tesla заявили, що їхній автопілот не може керувати автомобілем самостійно. Водії під час поїздки мають бути уважними та готовими відреагувати на ситуацію на дорозі будь-якої миті.

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У США водій за правилами водіння за участю автопілота повинен постійно тримати руки на кермі під час руху. Був випадок у травні 2021 року в Каліфорнії, коли поліція заарештувала чоловіка за те, що він їхав на задньому сидінні авто, а за кермом нікого не було.

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Загалом, починаючи з 2016 року в США сталося 26 ДТП, у яких фігурував автопілот, загинуло щонайменше 11 людей. Наразі, фахівці Tesla намагаються вдосконалити автопілот, що стоїть на автомобілях компанії, щоб він не давав водіям зловживати своїми обов'язками.

Раніше Фокус повідомляв, що в США водійка Tesla народила прямо в автомобілі, поки автопілот віз її в лікарню. Народилася дівчинка, медсестри перерізали пуповину одразу після прибуття.