Дитина-Tesla. У США жінка народила в електрокарі, машина довезла її до лікарні на автопілоті

Жінці довелося народжувати у машині, бо на дорозі утворився затор. Tesla сама побудувала маршрут до лікарні.

В американському штаті Філадельфія 33-річна Йіран Шеррі народила в електромобілі Tesla. Історія сталася у вересні цього року, але місцева газета The Philadelphia Inquirer написала про неї 15 грудня.

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Йіран та її 34-річний чоловік Кітінг Шеррі відвозили до дитячого садка свого трирічного сина. Сім'я потрапила до автомобільного затору, у жінки почали відходити води.

Автомобілі рухалися надто повільно, а діяти треба було швидко. Кітінг увімкнув автопілот і став допомагати дружині. Машина в цей час побудувала 20-хвилинний маршрут до лікарні.

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"Шеррі стискала мою руку так сильно, я думав вона роздробить її", — описував враження Кітінг Шеррі.

Йіран народила дівчинку до прибуття до лікарні. Медсестри перерізали пуповину над переднім сидінням автомобіля. Лікарі сказали, що дитина здорова.

[ + – ] Новонароджену хотіли назвати Тесс

За словами Йіран, медсестри не раз заходили в ній до палати, щоб побачити "Дитину-Tesla". Пара хотіла назвати дочку Тесс, але все ж таки зупинилася на імені на Мейв Лілі.

"Дякую геніальним інженерам Tesla за блискучу розробку автопілота", — говорив Кітінг Шеррі.

Фокус раніше писав про презентацію авто Tesla Model S з бензиновим двигуном. Під капотом у цієї машини 6,2-літровий 426-сильний двигун Chevrolet Camaro.

У виробництво надійшла вантажна Tesla Semi. Без причепа вантажівка розганяється до 100 км/год за 5 секунд.