Ребенок-Tesla. В США женщина родила в электрокаре, машина довезла ее до больницы на автопилоте

Женщине пришлось рожать в машине, потому что на дороге образовался затор. Tesla сама выстроила маршрут до больницы.

В американском штате Филадельфия 33-летняя Йиран Шерри родила в электромобиле Tesla. История случилась в сентябре этого года, но местная газета The Philadelphia Inquirer написала о ней 15 декабря.

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Йиран и ее 34-летний муж Китинг Шерри отвозили в детский садик своего трехлетнего сына. Cемья попала в автомобильный затор, у женщины начали отходить воды.

Автомобили двигались слишком медленно, а действовать надо было быстро. Китинг включил автопилот и стал помогать жене. Машина в это время построила 20-ти минутный маршрут к больнице.

[ + – ] Благодаря автопилоту роды прошли успешно

"Шерри сжимала мою руку так сильно, я думал она раздробит ее", – описывал впечатления Китинг Шерри.

Йиран родила девочку до прибытия в больницу. Медсестры перерезали пуповину над передним сиденьем автомобиля. Врачи сказали что ребенок здоров.

[ + – ] Новорожденную хотели назвать Тесс

По словам Йиран, медсестры не раз заходили в ней в палату, чтобы увидеть "Ребенка-Tesla". Пара хотела назвать дочь Тесс, но все же остановилась на имени на Мейв Лили.

"Спасибо гениальным инженерам Tesla за блестящую разработку автопилота", — говорил Китинг Шерри.

Фокус ранее писал о презентации авто Tesla Model S с бензиновым двигателем. Под капотом у этой машины 6,2-литровый 426-сильный двигатель от Chevrolet Camaro.

В производство поступила грузовая Tesla Semi. Без прицепа грузовик разгоняется до 100 км/ч за 5 секунд.