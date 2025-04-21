Найстарішу в світі писанку виявили в Україні: де вона зараз зберігається

Прикраса великодніх яєць — давня традиція з глибоким корінням, що сягає принаймні в середньовічний період європейської історії. Але археологічних свідчень про неї мало крихкість яєчної шкаралупи. Однак у Львові вдалось знайти найстарішу писанку, якій понад 500 років.

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Подробицями поділилось видання Live Science.

Найстаріша писанка Фото: LiveScience

Археологи виявили писанку у 2013 році, коли будівельники натрапили на середньовічну криницю під час ремонту будинку у Львові. Спочатку колодязь використовувався для збирання ґрунтових вод. Після Великої пожежі у 1527 році яка знищила більшу частину міста, колодязь використовувався як вигрібна яма.

Разом із керамічним посудом, дрібним начинням, а також шкіряними, дерев'яними та металевими предметами знахідка знаходилась в товстому шарі деревного вугілля. Це дозволяє припустити, що ці речі могли потрапити до невикористовуваного колодязя під час очищення міста після пожежі. Писанка збереглася майже неушкодженою – було втрачено лише близько 2 квадратних сантиметрів її поверхні.

Українські писанки традиційно створюються за допомогою воскової техніки: на поверхню яйця воском наноситься візерунок, після чого його фарбують. Віск потім видаляється, відкриваючи нефарбовану шкаралупу і таким чином формуючи візерунок.

Практика прикраси керамічних яєць чи кульок налічує багато століть. Археологи знайшли керамічні крашанки в Україні, датовані XII століттям, що свідчить про давню традицію в країні. А деякі дослідники стверджують, що прикрашені яйця з'явилися кілька тисячоліть тому, беручи початок у кам'яному столітті в культурі Кукутень-Трипілля у Центральній Європі, ймовірно, як символ природи та відродження. З часом ця язичницька традиція була адаптована християнством, і яйце стало символом порожньої гробниці та Воскресіння Ісуса Христа.

Після завершення досліджень 500-літню писанку передали у Музей писанкового розпису в м. Коломия. Натомість було виготовлено ідентичну копію на качиному яйці, яка сьогодні зберігається та експонується у Львівському історичному музеї.

У сучасній Україні прикраса писанок є важливою національною традицією. У 2024 році ЮНЕСКО включило українську прикрасу писанок до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

До речі, яйця можна пофарбувати із мінімумом витрат. Вийде дуже гарно й бюджетно.