Самую старую в мире писанку обнаружили в Украине: где она сейчас хранится

Украшение пасхальных яиц — давняя традиция с глубокими корнями, уходящая по крайней мере в средневековый период европейской истории. Но археологических свидетельств о ней мало хрупкость яичной скорлупы. Однако во Львове удалось найти самую старую писанку, которой более 500 лет.

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Подробностями поделилось издание Live Science.

Самая старая писанка Фото: LiveScience

Археологи обнаружили писанку в 2013 году, когда строители наткнулись на средневековый колодец во время ремонта дома во Львове. Сначала колодец использовался для сбора грунтовых вод. После Большого пожара в 1527 году, который уничтожил большую часть города, колодец использовался как выгребная яма.

Вместе с керамической посудой, мелкой утварью, а также кожаными, деревянными и металлическими предметами находка находилась в толстом слое древесного угля. Это позволяет предположить, что эти вещи могли попасть в неиспользуемый колодец во время очистки города после пожара. Писанка сохранилась почти неповрежденной — было потеряно лишь около 2 квадратных сантиметров ее поверхности.

Украинские писанки традиционно создаются с помощью восковой техники: на поверхность яйца воском наносится узор, после чего его окрашивают. Воск затем удаляется, открывая неокрашенную скорлупу и таким образом формируя узор.

Практика украшения керамических яиц или шариков насчитывает много веков. Археологи нашли керамические крашанки в Украине, датированные XII веком, что свидетельствует о давней традиции в стране. А некоторые исследователи утверждают, что украшенные яйца появились несколько тысячелетий назад, беря начало в каменном веке в культуре Кукутень-Триполье в Центральной Европе, вероятно, как символ природы и возрождения. Со временем эта языческая традиция была адаптирована христианством, и яйцо стало символом пустой гробницы и Воскресения Иисуса Христа.

После завершения исследований 500-летнюю писанку передали в Музей писанковой росписи в г. Коломыя. Вместо этого была изготовлена идентичная копия на утином яйце, которая сегодня хранится и экспонируется во Львовском историческом музее.

В современной Украине украшение писанок является важной национальной традицией. В 2024 году ЮНЕСКО включило украинское украшение писанок в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Кстати, яйца можно покрасить с минимумом затрат. Получится очень красиво и бюджетно.