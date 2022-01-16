В Черновцах прошел "Маланка фест", на который съехались люди со всей Украины (фото)
Некоторые участники феста начали жарить целую свинью.
"Меланка-Фест", который проходит каждый год в Черновцах, порадовал горожан и в этом году. Он прошел 15 января, пишет molbuk.ua.
В город также приехали люди со всей Украины. Также были и сами черновчане.
В этом году на фесте показали яркие и необыкновенные костюмы. Зрители выбрали своих фаворитов.
"Мне больше всего понравились "Тигры из Горбова". Яркие костюмы продумали сюжет. Хотя все участники постарались на славу. В прошлом году не было фестиваля, но в этом году оторвемся на славу", — поделилась впечатлениями местная жительница Валентина.
Вторая очевидица фестиваля по имени Сорина сообщила, что о мероприятии узнали только в декабре и, как оказалось, на его проведения ушло много денег.
Прошел фест на площади Филармонии. В нем участвуют более 30 коллективов из Украины и Румынии. После шествия по городу выступили фольклорные коллективы. А для детей организовали развлекательные мероприятия – мастер-классы и игры.
Среди конструкций, привезенных на фестиваль участниками, были такие:
- гигантский тигр,
- ромский шатер,
- передвижной госпиталь,
- корабль с моряками,
- цирковые клоуны.
Также некоторые участники во время карнавального шествия начали жарить целую свинью. На сайте фестиваля началось онлайн-голосование за лучший коллектив. На фесте также предусмотрено награждение победителей.
Напомним, в последние годы в Черновицкой области все больше туристов привлекает театрализованный праздник Маланки, который в городках и селах отмечают уже не одно столетие.