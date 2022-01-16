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В Черновцах прошел "Маланка фест", на который съехались люди со всей Украины (фото)

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фест, карнавал, Черновцы
фест в Черновцах

Некоторые участники феста начали жарить целую свинью.

"Меланка-Фест", который проходит каждый год в Черновцах, порадовал горожан и в этом году. Он прошел 15 января, пишет molbuk.ua.

В город также приехали люди со всей Украины. Также были и сами черновчане.

В этом году на фесте показали яркие и необыкновенные костюмы. Зрители выбрали своих фаворитов.

"Мне больше всего понравились "Тигры из Горбова". Яркие костюмы продумали сюжет. Хотя все участники постарались на славу. В прошлом году не было фестиваля, но в этом году оторвемся на славу", — поделилась впечатлениями местная жительница Валентина.

Вторая очевидица фестиваля по имени Сорина сообщила, что о мероприятии узнали только в декабре и, как оказалось, на его проведения ушло много денег.

Прошел фест на площади Филармонии. В нем участвуют более 30 коллективов из Украины и Румынии. После шествия по городу выступили фольклорные коллективы. А для детей организовали развлекательные мероприятия – мастер-классы и игры.

Среди конструкций, привезенных на фестиваль участниками, были такие:

  • гигантский тигр,
  • ромский шатер,
  • передвижной госпиталь,
  • корабль с моряками,
  • цирковые клоуны.

Также некоторые участники во время карнавального шествия начали жарить целую свинью. На сайте фестиваля началось онлайн-голосование за лучший коллектив. На фесте также предусмотрено награждение победителей.

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фест на Буковине
фест на Буковине
фест в Черновцах
фест в Черновцах

Напомним, в последние годы в Черновицкой области все больше туристов привлекает театрализованный праздник Маланки, который в городках и селах отмечают уже не одно столетие.