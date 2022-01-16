У Чернівцях пройшов "Маланка фест", на який з'їхалися люди з усієї України (фото)
Деякі учасники фесту почали смажити цілу свиню.
"Меланка-Фест", який проходить щороку у Чернівцях, порадував городян і цього року. Він відбувся 15 січня, пише molbuk.ua.
До міста також приїхали люди з усієї України. Також були й самі чернівчани.
Цього року на фесті показали яскраві та незвичайні костюми. Глядачі обрали своїх лідерів.
"Мені найбільше сподобалися "Тигри з Горбова". Яскраві костюми продумали сюжет. Хоча всі учасники постаралися на славу. Минулого року не було фестивалю, але цього року відірвемося на славу", — поділилася враженнями місцева мешканка Валентина.
Друга очевидка фестивалю на ім'я Соріна повідомила, що про захід дізналися лише у грудні і, як виявилося, на його проведення пішло багато грошей.
Пройшов фест на майдані Філармонії. У ньому беруть участь понад 30 колективів з України та Румунії. Після ходи містом виступили фольклорні колективи. А для дітей організували розважальні заходи – майстер-класи та ігри.
Серед конструкцій, привезених на фестиваль учасниками, були такі:
- гігантський тигр,
- ромський намет,
- пересувний госпіталь,
- корабель з моряками,
- циркові клоуни.
Також деякі учасники під час карнавального ходу почали смажити цілу свиню. На сайті фестивалю розпочалося онлайн-голосування за найкращий колектив. На фесті також передбачено нагородження переможців.
Нагадаємо, останніми роками в Чернівецькій області все більше туристів приваблює театралізоване свято Маланки, яке у містечках та селах відзначають уже не одне століття.