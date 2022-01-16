RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна

У Чернівцях пройшов "Маланка фест", на який з'їхалися люди з усієї України (фото)

389
фест, карнавал, Чернівці
фест у Чернівцях

Деякі учасники фесту почали смажити цілу свиню.

"Меланка-Фест", який проходить щороку у Чернівцях, порадував городян і цього року. Він відбувся 15 січня, пише molbuk.ua.

До міста також приїхали люди з усієї України. Також були й самі чернівчани.

Цього року на фесті показали яскраві та незвичайні костюми. Глядачі обрали своїх лідерів.

"Мені найбільше сподобалися "Тигри з Горбова". Яскраві костюми продумали сюжет. Хоча всі учасники постаралися на славу. Минулого року не було фестивалю, але цього року відірвемося на славу", — поділилася враженнями місцева мешканка Валентина.

Друга очевидка фестивалю на ім'я Соріна повідомила, що про захід дізналися лише у грудні і, як виявилося, на його проведення пішло багато грошей.

Пройшов фест на майдані Філармонії. У ньому беруть участь понад 30 колективів з України та Румунії. Після ходи містом виступили фольклорні колективи. А для дітей організували розважальні заходи – майстер-класи та ігри.

Серед конструкцій, привезених на фестиваль учасниками, були такі:

  • гігантський тигр,
  • ромський намет,
  • пересувний госпіталь,
  • корабель з моряками,
  • циркові клоуни.

Також деякі учасники під час карнавального ходу почали смажити цілу свиню. На сайті фестивалю розпочалося онлайн-голосування за найкращий колектив. На фесті також передбачено нагородження переможців.

фест1
фест1
фест1
фест1
фест1
фест1
фест1
фест1
фест1
фест1
фест1
фест1
фест1
фест1
фест1
фест1
фест1
фест1
фест на Буковині
фест на Буковині
фест у Чернівцях
фест у Чернівцях

Нагадаємо, останніми роками в Чернівецькій області все більше туристів приваблює театралізоване свято Маланки, яке у містечках та селах відзначають уже не одне століття.