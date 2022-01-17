Житель Харьковщины предложил НАТО разместить военную базу на своем участке
Некоторые пользователи поддержали эту идею. Одни готовы отдать огород под военную базу, другие — балкон под пусковую.
Житель Харьковской области написал письмо на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором предлагает в пользование руководству блока свой земельный участок, где в будущем могла бы дислоцироваться военная база. Об этом сообщает сообщает Telegram-канале Оперативный ВСУ.
В письме харьковчанина сообщалось, что силы альянса при необходимости могут взять в пожизненное пользование, причем бесплатно, его 8,13 га.
В то время, как одни граждане сочли такую инициативу не более чем шуткой, другие заявили, что готовы последовать примеру — выразили готовность предоставить в пользование Североатлантическому альянсу свою землю, чтобы не допустить полномасштабного вторжения войск РФ и обеспечить безопасность страны.
Многие читатели этой публикации из других регионов Украины оценили идею и поддержали автора: кто-то готов сдать огород под Черниговом под базу НАТО, кто-то — предоставить балкон под пусковую установку.
Ранее Фокус сообщал о решении генсекретаря альянса Столтенберга, который заявил, что блок готов принять Украину и Грузию в состав стран-участниц НАТО. Такое решение было утверждено еще в 2008 году, но без конкретных сроков.