Житель Харьковщины предложил НАТО разместить военную базу на своем участке

Некоторые пользователи поддержали эту идею. Одни готовы отдать огород под военную базу, другие — балкон под пусковую.

Житель Харьковской области написал письмо на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором предлагает в пользование руководству блока свой земельный участок, где в будущем могла бы дислоцироваться военная база. Об этом сообщает сообщает Telegram-канале Оперативный ВСУ.

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В письме харьковчанина сообщалось, что силы альянса при необходимости могут взять в пожизненное пользование, причем бесплатно, его 8,13 га.

[ + – ] Заявление на имя генсека НАТО.

В то время, как одни граждане сочли такую инициативу не более чем шуткой, другие заявили, что готовы последовать примеру — выразили готовность предоставить в пользование Североатлантическому альянсу свою землю, чтобы не допустить полномасштабного вторжения войск РФ и обеспечить безопасность страны.

[ + – ] Скриншот комментариев.

Многие читатели этой публикации из других регионов Украины оценили идею и поддержали автора: кто-то готов сдать огород под Черниговом под базу НАТО, кто-то — предоставить балкон под пусковую установку.

Ранее Фокус сообщал о решении генсекретаря альянса Столтенберга, который заявил, что блок готов принять Украину и Грузию в состав стран-участниц НАТО. Такое решение было утверждено еще в 2008 году, но без конкретных сроков.