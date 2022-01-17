Мешканець Харківщини запропонував НАТО розмістити військову базу на своїй ділянці

Деякі користувачі підтримали цю ідею. Одні готові віддати город під військову базу, інші балкон під пускову.

Житель Харківської області написав листа на ім'я генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, у якому пропонує в користування керівництву блоку свою земельну ділянку, де в майбутньому могла б дислокуватися військова база. Про це повідомляє Telegram-канал Оперативних Збройних Сил України.

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У листі харків'янина повідомлялося, що сили альянсу за необхідності можуть взяти довічне користування, причому безкоштовно, його 8,13 га.

[ + – ] Заява на ім'я генсека НАТО.

У той час, як одні громадяни визнали таку ініціативу не більш ніж жартом, інші заявили, що готові наслідувати приклад — висловили готовність надати в користування Північноатлантичному альянсу свою землю, щоб не допустити повномасштабного вторгнення військ РФ і гарантувати безпеку країни.

[ + – ] Скріншот коментарів.

Багато читачів цієї публікації з інших регіонів України оцінили ідею та підтримали автора: хтось готовий здати город під Черніговом під базу НАТО, хтось надати балкон під пускову установку.

Раніше Фокус повідомляв про рішення генсекретаря альянсу Столтенберга, який заявив, що блок готовий прийняти Україну та Грузію до складу країн-учасниць НАТО. Таке рішення було затверджено ще 2008 року, але без конкретних термінів.