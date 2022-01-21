Алексей Ревин, группа компаний DIM: "Будущее загородного рынка за нишевыми комплексами с микс форматом жилья"

В 2021 году средний рост цен на загородном рынке недвижимости составил около 27% в сегменте многоквартирных домов и 40-45% в коттеджном строительстве. Но покупателя такая цена не пугала, ведь за год спрос только вырос. Почему украинцы все чаще выбирают пригород как альтернативу столице и за какую недвижимость они готовы платить, рассказывает генеральный директор группы компаний DIM Алексей Ревин.

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— Каким был 2021 год для рынка загородной недвижимости: охладел ли спрос, который заметно вырос с начала пандемии?

Ваш вопрос — голубая мечта многих столичных девелоперов, которые отказывались верить в потенциал загородной застройки. Им очень хочется, чтобы часть покупателей опять вернулась в столицу.

Однако за этот год мы наблюдали увеличение покупательского интереса в среднем на 27% от уровня 2020-го, когда была волна взрывного ажиотажа.

Это очень хорошие показатели: платежеспособный покупатель за городом есть, и он весьма заинтересован в покупке ликвидного жилья. Причин сразу несколько: это тренд дезурбанизации, усилившийся с началом пандемии, в том числе давнее желание "сбежать" на комфортную удаленность от шумного города в окружение природы, но при этом не отказываться от благ цивилизации, и переход на удаленку многих компаний.

Именно поэтому мы видим заметно увеличившийся интерес к концептуальным нишевым жилым проектам с курортно-рекреационной инфраструктурой, развитой досуговой и коммерческой составляющей в пределах одного комплекса.

— Получается, на фоне пандемии украинцы стремятся создать себе "курортные" условия на дому? Не окажется ли этот тренд краткосрочным?

Коронавирус можно рассматривать лишь как стимул или катализатор дезурбанизации, однако сам тренд наметился уже достаточно давно. Мы и раньше неоднократно говорили о высоком потенциале и емкости загородного рынка недвижимости, который долгие годы был недооценен девелоперами.

Загородный сегмент — это уже не только типичные коттеджные поселки с одинаковыми рядами домов, отсутствием подъездных путей, проблемами с коммуникациями и в большинстве своем с минимальным или вообще отсутствующим набором инфраструктуры.

Сегодня это и многоквартирное строительство, и ситихаусы, и коттеджи, и таунхаусы, и даже клубные форматы в бизнес-сегменте под Киевом.

Жизнь за чертой мегаполиса, но в комфортной удаленности (15-20 минут на машине), вблизи с рекреационными природными объектами и со всем спектром необходимой инфраструктуры и функций — растущий тренд, который будет усиливать свои позиции в ближайшие пять лет.

— Какой тип загородной недвижимости пользуется наибольшей популярностью у покупателя сегодня?

Уже сегодня понятно, что будущее рынка за нишевыми концептуальными жилыми пространствами с разнообразной функциональной инфраструктурой на территории проекта, высоким уровнем приватности и безопасности, которые предлагают покупателю возможность выбрать из разнообразной линейки подходящий формат жилья.

Например, в нашем флагманском загородном проекте Park Lake City в рамках одной концепции комплекса бизнес-класса объединены три разных жилых продукта.

Это квартал четырехэтажных домов VITA, два квартала таунхаусов TERRA с двором-парком с разнообразной и редкой флорой, за которой тщательно ухаживают, и комплекс с собственным биоводоемом и небольшим количеством премиальных квартир — AQUA, где террасы нависают прямо над тихой гладью воды. Можно рыбачить, встречать восходы и провожать закаты прямо из своей квартиры.

— По вашим наблюдениям, что лучше покупают за городом: квартиры или все же дома?

Покупают, прежде всего, комфортную, продуманную, функциональную среду для жизни, в которой хочется расти, развиваться и воспитывать детей. Именно поэтому на рынке жилой недвижимости прошла гонка за количеством квадратных метров и настала битва концепций.

Как показывает практика, на каждый продуманный и стоящий формат есть свой покупатель. Именно поэтому мы предлагаем вариативную линейку планировочных решений в комплексе, включая классические форматы квартир в 4-этажных домах бизнес-класса с просторными террасами с панорамными окнами, квартиры с двориками на первом этаже от 25 до 125 м2, таунхаусы и даже возможность объединить два этажа и получить, скажем, ситихаус или двухуровневую квартиру.

При этом все будущие жители будут резидентами одного комплекса с системой контроля доступа и консьерж-сервисом премиального уровня. А девелопер заблаговременно позаботился о детском садике и школе на территории, местах для отдыха с уличной мебелью и fireplace для общения, спортивных зонах и разнообразной коммерческой инфраструктуре. То есть все необходимое, включая зоны социальной интеракции и взаимодействия, места для активного досуга с семьей и общения с соседями, у тебя под рукой.