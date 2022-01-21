Олексій Ревін, група компаній DIM: "Майбутнє заміського ринку за нішевими комплексами з мікс форматом житла"

У 2021 році середня ціна на заміському ринку нерухомості зросла на 27% у сегменті багатоквартирних будинків і на 40-45% у котеджному будівництві. Але покупця така ціна не лякала, адже за рік попит лише зріс. Чому українці все частіше обирають передмістя як альтернативу столиці та за яку нерухомість вони готові платити, розповідає генеральний директор групи компаній DIM Олексій Ревін.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

— Яким був 2021 рік для ринку заміської нерухомості: чи знизився попит, що помітно виріс із початку пандемії?

Ваше питання — блакитна мрія багатьох столичних девелоперів, які відмовлялися вірити у потенціал заміської забудови. Їм дуже хочеться, щоб частина покупців знову повернулася до столиці.

Проте за цей рік ми спостерігали збільшення інтересу покупців здебільшого на 27% від рівня 2020-го, коли була хвиля вибухового ажіотажу.

Це дуже хороші показники: платоспроможний покупець за містом є, і він дуже зацікавлений у ліквідному житлі. Причин одразу декілька: це тренд дезурбанізації, що посилився з початком пандемії, зокрема давнє бажання "втекти" на комфортну віддаленість від галасливого міста в оточення природи, але не відмовлятися від благ цивілізації, і перехід на віддалену роботу багатьох компаній.

Саме тому ми бачимо помітне зростання інтересу до концептуальних нішевих житлових проєктів із курортно-рекреаційною інфраструктурою, розвиненою дозвільною та комерційною складовою в межах одного комплексу.

— Виходить, на тлі пандемії українці прагнуть створити собі "курортні" умови вдома? Чи не виявиться цей тренд короткостроковим?

Коронавірус можна розглядати лише як стимул або каталізатор дезурбанізації, проте сам тренд намітився вже досить давно. Ми й раніше неодноразово говорили про високий потенціал і місткість заміського ринку нерухомості, який довгі роки був недооцінений девелоперами.

Заміський сегмент — це вже не тільки типові котеджні селища з однаковими рядами будинків, відсутністю під'їзних шляхів, проблемами з комунікаціями та здебільшого з мінімальним або взагалі відсутнім набором інфраструктури.

Сьогодні це й багатоквартирне будівництво, й сітіхауси, й котеджі, й таунхауси, й навіть клубні формати в бізнес-сегменті під Києвом.

Життя за межею мегаполісу, але в комфортній віддаленості (15-20 хвилин) й з усім спектром необхідної інфраструктури та функцій — висхідний тренд, який зростатиме у найближчі 5 років.

— Який тип заміської нерухомості користується найбільшою популярністю у покупця сьогодні?

Уже сьогодні зрозуміло, що майбутнє ринку за нішевими концептуальними житловими просторами з різноманітною функціональною інфраструктурою на території проєкту, високим рівнем приватності та безпеки, які пропонують покупцеві можливість обрати із різноманітної лінійки відповідний формат житла.

Наприклад, у нашому флагманському заміському проєкті Park Lake City в межах однієї концепції комплексу бізнес-класу об'єднано три різні житлові продукти.

Це квартал чотириповерхових будинків VITA, два квартали таунхаусів TERRA з двором-парком із різноманітною та рідкісною флорою, яку ретельно доглядають, та комплекс із власною біоводоймою та невеликою кількістю преміальних квартир — AQUA, де тераси нависають прямо над тихою гладдю води. Можна рибалити, милуватися світанками й заходом сонця прямо зі своєї квартири.

— За вашими спостереженнями, що краще купують за містом: квартири чи все ж таки будинки?

Купують, перш за все, комфортне, продумане, функціональне середовище для життя, в якому хочеться рости, розвиватися та виховувати дітей. Саме тому на ринку житлової нерухомості закінчилася гонитва за кількістю квадратних метрів і настала битва концепцій.

Як показує практика, на кожен продуманий і вартий уваги формат є свій покупець. Саме тому ми пропонуємо варіативну лінійку планувальних рішень у комплексі, враховуючи класичні формати квартир у 4-поверхових будинках бізнес-класу з просторими терасами з панорамними вікнами, квартири з двориками на першому поверсі від 25 до 125 м², таунхауси та навіть можливість об'єднати два поверхи й отримати, скажімо, сітіхаус або дворівневу квартиру.

При цьому всі майбутні мешканці будуть резидентами одного комплексу із системою контролю доступу та консьєрж-сервісом преміального рівня. А девелопер завчасно подбав про дитячий садок і школу на території, місця для відпочинку з вуличними меблями та fireplace для спілкування, спортивні зони та різноманітну комерційну інфраструктуру.

Тобто все необхідне, враховуючи зони соціальної інтеракції та взаємодії, місця для активного дозвілля із сім'єю та спілкування із сусідами, у тебе під рукою.