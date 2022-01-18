В сети украинских супермаркетов появилась халва от Гордона (фото)

Халва от журналиста стоит 60-70 гривен за 200 грамм и это в два раза дороже, чем у других производителей.

В одной из сетей украинских супермаркетов появилось новое кондитерское изделие от журналиста Дмитрия Гордона. Покупателям предлагают небольшой запакованный кусок халвы под названием "Гордон халва" с какао, о чем свидетельствуют фотофакты из Сети в свободном доступе.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

За 200 граммов сладости, на упаковке которой изображен хитро улыбающийся Гордон, просят 60 гривен. Это больше, чем в два раза от средней цены за халву других марок, сообщает Страна.

[ + – ] упаковка халвы

Однако на сайте журналиста за данное изделие хотят еще больше — 70 гривен.

[ + – ] халва на сайте Гордона

Производитель эксклюзивной халвы находится в Донецкой области в городе Дружковка, где расположена кондитерская фабрика.

В составе халвы семена подсолнечника, сахар и множество добавок, ароматизаторов и эмульгаторов. Заявленного какао – всего лишь 2,2 процента.

Ранее Дмитрий Гордон выпустил партию конфет "Гордон в шоколаде", которую, по его словам, раскупили за пару дней. Однако журналист не собирается на этом останавливаться и планирует продавать именное мороженое, воду и чай.