У мережі українських супермаркетів з'явилася халва від Гордона (фото)

Халва від журналіста коштує 60-70 гривень за 200 грамів і це вдвічі дорожче, ніж у інших виробників.

В одній із мереж українських супермаркетів з'явився новий кондитерський виріб від журналіста Дмитра Гордона. Покупцям пропонують невеликий запакований шматок халви під назвою "Гордон халва" з какао, про що свідчать фотофакти з Мережі у вільному доступі.

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За 200 грамів солодощі, на упаковці якої зображений хитро усміхнений Гордон, просять 60 гривень. Це більше ніж удвічі від середньої ціни за халву інших марок, повідомляє Страна.

[ + – ] упаковка халви

Проте на сайті журналіста за цей виріб хочуть ще більше – 70 гривень.

[ + – ] халва на сайті Гордона

Виробник ексклюзивної халви знаходиться у Донецькій області у місті Дружківка, де розташована кондитерська фабрика.

У складі халви насіння соняшника, цукор та безліч добавок, ароматизаторів та емульгаторів. Заявленого какао — лише 2,2 відсотка.

Раніше Дмитро Гордон випустив партію цукерок "Гордон у шоколаді", яку, за його словами, розкупили за кілька днів. Проте журналіст не збирається на цьому зупинятися і планує продавати іменне морозиво, воду та чай.