У мережі українських супермаркетів з'явилася халва від Гордона (фото)
Халва від журналіста коштує 60-70 гривень за 200 грамів і це вдвічі дорожче, ніж у інших виробників.
В одній із мереж українських супермаркетів з'явився новий кондитерський виріб від журналіста Дмитра Гордона. Покупцям пропонують невеликий запакований шматок халви під назвою "Гордон халва" з какао, про що свідчать фотофакти з Мережі у вільному доступі.
За 200 грамів солодощі, на упаковці якої зображений хитро усміхнений Гордон, просять 60 гривень. Це більше ніж удвічі від середньої ціни за халву інших марок, повідомляє Страна.
Проте на сайті журналіста за цей виріб хочуть ще більше – 70 гривень.
Виробник ексклюзивної халви знаходиться у Донецькій області у місті Дружківка, де розташована кондитерська фабрика.
У складі халви насіння соняшника, цукор та безліч добавок, ароматизаторів та емульгаторів. Заявленого какао — лише 2,2 відсотка.
Раніше Дмитро Гордон випустив партію цукерок "Гордон у шоколаді", яку, за його словами, розкупили за кілька днів. Проте журналіст не збирається на цьому зупинятися і планує продавати іменне морозиво, воду та чай.