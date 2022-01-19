Бывшего замминистра соцполитики подозревают в подделке данных о вакцинации

Также задержали директора одного из киевских медучреждений. Она собирала "дань" с врачей за право работать.

Полиция, СБУ и городская прокуратура разоблачили в Киеве группу врачей и экс-чиновников, которые за $250 вносили фейковые данные о вакцинации в систему "Helsi.me". Среди подозреваемых — бывший замминистра социальной политики Украины. Об этом в Facebook сообщает Киевская городская прокуратура.

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Никаких имен правоохранители не назвали, однако по данным источников издания РБК-Украина, задержанным замминистром является Александра Чуркина.

Прокуратура сообщает, что в группу также входили: экс-советница главы КГГА, руководительница Киевского детского диагностического центра и один из врачей этого учреждения.

По версии следствия, схема подделки данных выглядела так: двое участников группы искали клиентов и принимали у них заказы, директор Центра передавала информацию врачу, потом двое других участников группы вносили ложные данные о вакцинации в систему eHealth. Оттуда информация поступала на портал "Дія".

Правоохранители провели обыски у подозреваемых, во время которых у них изъяли телефоны, черновые записи и копии паспортов, "которые подтверждают противоправную деятельность". Стоить отметить, что подозреваемые пытались помешать следователям проводить обыск.

"До начала проведения обыска одна из фигуранток выбросила свой мобильный телефон в окно, а другая спрятала выключенный гаджет за шкафом", — добавили в прокуратуре.

Директора диагностического центра подозревают по ч. 3 ст. 362 УК Украины (несанкционированные действия с информацией). Также на нее завели уголовное дело по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). По версии следователей, кроме подделки данных о вакцинации она незаконно забирала у врачей часть из зарплат за право и дальше работать в этом учреждении. Во время передачи очередного "транша дани" в размере 30 тыс. грн ее и задержали.

Другим трем фигурантам дело сообщили о подозрении в ч. 3 ст. 362 УК Украины.

Напомним, бывшего директора запорожского центра крови подозревают в продаже 270 литров плазмы, которая была списана как якобы непригодная. Этого объема крови хватило бы для спасения жизни 350 пациентам.