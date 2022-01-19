Колишнього заступника міністра соцполітики підозрюють у підробці даних про вакцинацію

Також затримали директора однієї з київських медустанов. Вона збирала "данину" з лікарів за право працювати.

Поліція, СБУ та міська прокуратура викрили в Києві групу лікарів та ексчиновників, які за $250 вносили фейкові дані про вакцинацію у систему "Helsi.me". Серед підозрюваних — колишній заступник міністра соціальної політики України. Про це у Facebook повідомляє Київська міська прокуратура.

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Жодних імен правоохоронці не назвали, проте за даними джерел видання РБК-Україна, затриманим заступником міністра є Олександр Чуркін.

Прокуратура повідомляє, що до групи також входили: ексрадниця голови КМДА, керівниця Київського дитячого діагностичного центру й один із лікарів цієї установи.

За версією слідства, схема підробки даних виглядала так: двоє учасників групи шукали клієнтів і приймали у них замовлення, директорка Центру передавала інформацію лікарю, потім двоє інших учасників групи вносили неправдиві дані про вакцинацію у систему eHealth. Звідти інформація надходила до порталу "Дія".

Правоохоронці провели обшуки у підозрюваних, під час яких у них вилучили телефони, чорнові записи та копії паспортів, "які підтверджують протиправну діяльність". Варто зазначити, що підозрювані намагалися перешкодити слідчим проводити обшук.

"До початку проведення обшуку одна з фігуранток викинула свій мобільний телефон у вікно, а інша сховала вимкнений гаджет за шафою", — додали у прокуратурі.

Директорів діагностичного центру підозрюють за ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією). Також проти неї порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди посадовцем). За версією слідчих, крім підробки даних про вакцинацію, вона незаконно забирала у лікарів частину із зарплат за право й далі працювати в цій установі. Під час передавання чергового "траншу данини" у розмірі 30 тис. грн її і затримали.

Іншим трьом фігурантам справи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 362 КК України.

Нагадаємо, колишнього директора запорізького центру крові підозрюють у продажу 270 літрів плазми, яка була списана як нібито непридатна. Цього обсягу крові вистачило б для порятунку життя 350 пацієнтів.