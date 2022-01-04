Медична чиновниця продала 270 літрів донорської плазми, списавши її як непридатну

Вкраденого біоматеріалу вистачило б для порятунку життя 350 пацієнтам, повідомляє прокуратура.

Колишня керівниця комунального підприємства "Запорізький обласний центр служби крові" зуміла документально переоформити 270 літрів донорського матеріалу, оформивши його як зіпсований. Списану плазму вона продала комерційній структурі. Наразі жінку повідомили про підозру за фактом розтрати майна в особливо великому розмірі відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

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Як встановило слідство, у 2020 році виконувач обов'язків керівника комунального підприємства перевела понад 270 літрів плазми крові з розряду "лікувальної" до розряду "непридатної". Надалі компоненти крові, що нібито зіпсувалася, за заниженою вартістю були реалізовані комерційній структурі. Сума збитків оцінюється в понад 700 тисяч гривень.

Правоохоронці зазначають, що за середньої потреби 800 мл плазми крові на одного пацієнта вкраденого біоматеріалу вистачило б для надання допомоги майже 350 хворим.

Варто зазначити, що першою та єдиною фірмою, яка отримала дозвіл на реалізацію донорської крові за кордон, є ПрАТ "Біофарма". 25 травня 2015 року Кабмін надав підприємству відповідну ліцензію. У пояснювальній записці до розпорядження про видачу йшлося про те, що препарати можна реалізувати за межами країни за умови повного забезпечення ними самих українців. Тоді МОЗ заявило, що Україна має чималі залишки крові, що повністю задовольняє внутрішній попит. А продаж препаратів за кордон не лише розширює експортний потенціал української фармацевтики, а й сприятиме збільшенню виробництва ліків.

Однак, у 2020 році в підприємства почалися перебої із сировиною, через яку вони були змушені скоротити обсяг експорту. Про це заявив директор "Біофарми", а в минулому — перший заступник Міністра інфраструктури України (2010-2014) Костянтин Єфименко. Він зазначив, що в підприємства експорт завжди був близько 65%, але у 2020 році понад половину продажів становитиме ринок України.

Нагадаємо, раніше в Україні ухвалили закон, який дозволяє підписати згоду на посмертне донорство в електронному вигляді. Експерти впевнені, що нова норма стане важливим етапом у розвитку української трансплантології, адже наразі офлайнова процедура підписання документів є досить складною та часом витратною.

Також Фокус повідомляв про те, як у Херсоні провели унікальну операцію з пересадки нирки. Орган для трансплантації чоловікові надала дружина.