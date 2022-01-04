Медицинский чиновник продала 270 литров донорской плазмы, списав ее как непригодную

Украденного биоматериала хватило бы для спасения жизни 350 пациентам, сообщает прокуратура.

Бывший руководитель коммунального предприятия "Запорожский областной центр службы крови" сумела документально переоформить 270 литров донорского материала, оформив его как испорченный. Списанную плазму она продала коммерческой структуре. Сейчас женщину уведомили о подозрении по факту растраты имущества в особо крупном размере согласно ч. 5 ст. 191 УК Украины, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

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Как установило следствие, в 2020 году исполняющая обязанности руководителя коммунального предприятия перевела более 270 литров плазмы крови из разряда "лечебной" в разряд "непригодной". В дальнейшем компоненты якобы испортившейся крови по заниженной стоимости были реализованы коммерческой структуре. Сумма ущерба оценивается в более, чем 700 тысяч гривен.

Правоохранители отмечают, что при средней потребности 800 мл плазмы крови на одного пациента украденного биоматериала хватило бы для оказания помощи почти 350 больным.

Стоит отметить, что первой и единственной фирмой, получившей разрешение на реализацию донорской крови за границу, является ЧАО "Биофарма". 25 мая 2015 Кабмин предоставил предприятию соответствующую лицензию. В пояснительной записке к распоряжению о выдаче говорилось, что препараты можно реализовать за пределами страны при условии полного обеспечения ими самих украинцев. Тогда Минздрав заявил, что у Украины есть немалые остатки крови, полностью удовлетворяющий внутренний спрос. А продажи препаратов за границу не только расширяют экспортный потенциал украинской фармацевтики, но и будут способствовать увеличению производства лекарств.

Однако в 2020 году у предприятия начались перебои с сырьем, из-за которого они были вынуждены сократить объем экспорта. Об этом заявил директор "Биофармы", а в прошлом — первый заместитель Министра инфраструктуры Украины (2010—2014) Константин Ефименко. Он отметил, что у предприятия экспорт всегда был порядка 65%, но в 2020 году более половины продаж составит рынок Украины.

Напомним, ранее в Украине приняли закон, позволяющий подписать согласие на посмертное донорство в электронном виде. Эксперты уверены, что новая норма станет важным этапом в развитии украинской трансплантологии, ведь в настоящее время офлайновая процедура подписания документов довольно сложная и времязатратная.

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