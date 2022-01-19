Обстрел редакции интернет-издания "Гордон": полиция начала расследование (фото)

Правоохранители утверждают, что преступника уже ищут с помощью камер видеонаблюдения. Также опрашиваются возможные свидетели инцидента.

Сегодня, 19 января, в окне своей киевской редакции журналист Дмитрий Гордон обнаружил отверстие, которое, как утверждает, является последствием выстрела. На место происшествия прибыла полиция Подольского района, которая начала расследование по факту повреждения имущества. Оказалось, что выщербина на стекле не сквозная, и находится возле двери в редакцию. Виновные устанавливаются, сообщает Подольское управление полиции в городе Киеве.

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Сообщение в полицию о том, что окно в офисе на улице Щекавецкой повреждено, поступило в полицию 19 января около 17:00. Прибывшая на место следственная группа обнаружила, что стекло двойное, и повреждена только его наружная часть, говорят полицейские.

В настоящее время сотрудники полиции опрашивают всех возможных свидетелей, которые в последние часы находились рядом с офисом. Члены следственной группы просматривают видео с камер наблюдения, размещенных неподалеку.

Уголовное дело по факту повреждения имущества редакции возбудило Главное управление Национальной полиции в Киеве по части 1 статьи 194 Уголовного кодекса Украины — "Уничтожение или повреждение имущества". Следственные действия продолжаются, говорится в официальном заявлении полиции.

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Фокус сообщал, что отверстие в стекле своей редакции Дмитрий Гордон считает следом выстрела, а само происшествие — фактом политического давления на него и на его команду журналистов. Гордон в настоящее время находится в оппозиции к действующей в Украине власти, а обстрел редакции называет наступлением на свободу слова.